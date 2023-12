A Spello le arti circensi di Simone Romanò

Dopo il grande successo di pubblico riscosso a Villa Fabri, a Trevi, lo scorso mese di luglio, il performer Simone Romanò è pronto per tornare a sorprendere e meravigliare con la sua arte bambini e adulti. L’appuntamento, questa volta, è a Spello ed è in programma per domenica 10 dicembre. Ad attendere il pubblico sarà un divertentissimo spettacolo tra arti circensi e giochi di clown. Dal titolo “Hop Hop - Spettacolo di Circo in Strada”, l’evento si terrà alle 15.30 nell’atrio della Loggia del Palazzo Comunale. In caso di maltempo lo spettacolo andrà comunque in scena ma in una location diversa, ossia la sala dell’Editto al primo piano del municipio spellano. L’evento è ad ingresso gratuito e rientra nella rassegna di spettacoli dal vivo “Performer in Umbria - PIU”, promossa dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” APS.