A Primi d'Italia tornano i Buffycats in collaborazione con il cartoon 44 Gatti

Primi d’Italia, il Festival nazionale dei Primi Piatti, e 44 Gatti, la serie animata record di ascolti targata Rainbow,uniscono le forze ancora una volta per portare i Buffycats, dal 28 settembre al 1 ottobre, in una Foligno vestita a festa, per quattro giorni all’insegna di masterclass e meet and greet con i gattini più amati dalle famiglie di tutto il mondo.

I fan avranno l’opportunità di partecipare a gustosissimi laboratori di tagliatelle, a cura dell’Università dei Sapori, dove i bambini si divertiranno a mettersi nei panni di Nonna Pina per creare le proprie ricette e ottenere un diploma per piccoli chef. Nel pomeriggio di domenica 1 ottobre, inoltre, i piccoli fan avranno l’occasione di incontrare Lampo, Milady, Pilou e Polpetta e di assistere ad un imperdibile show targato 44 Gatti, dal palco di Largo Carducci, per ballare e divertirsi sulle note delle famosissime musiche della serie, in compagnia degli amati protagonisti.

44 Gatti è la prima produzione prescolare di Rainbow - la content company nota in tutto il mondo per le fatine Winx - nata dall’estro creativo di Iginio Straffi (suo fondatore e presidente). Serie di punta della tv per bambini, grazie alla sua altissima qualità e al mix vincente di azione, comicità, amicizia e grande musica, il cartone made in Italy è diventato un fenomeno di risonanza mondiale, con ascolti record fin dal debutto nel 2018 su Rai Yoyo e trasmesso in più di 100 paesi in 20 lingue.

I Primi d’Italia è il primo ed unico Festival Nazionale dei Primi Piatti. Una manifestazione che coinvolge l’intero centro storico di Foligno, promuovendo a tutto tondo la cultura del primo piatto in tavola. Quattro giorni all’insegna di degustazioni continuative, lezioni di cucina, dimostrazioni di grandi Chef, produzioni alimentari di qualità, ma anche momenti di spettacolo e di intrattenimento. Un universo di degustazioni continuative e di cultura alimentare, dove tutte le vie portano al gusto.