Corabea: un app per aiutare chi soffre di disturbi alimentari

Supporto, coraggio, comprensione, disponibilità, empatia e aiuto. Questo è quello che vuole comunicare l’app Corabea, l’innovativo servizio rivolto alle persone che soffrono di disturbi alimentari.

La fondatrice Giorgia Bellini per il progetto ha scelto il nome Corabea che prende ispirazione dal latino “cor habeo”, avere un cuore, un cuore pronto ad aiutare chi si trova in un momento difficile. L’iniziativa permetterà infatti di ricevere l’immediato supporto da esperti specializzati che lavorano in sinergia e con un approccio multidisciplinare.

Il 15 marzo alle 10.00, in occasione della Giornata di sensibilizzazione dei disturbi del comportamento alimentare, verrà presentata l'app nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia.

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono patologie complesse che riguardano il rapporto con il cibo, il peso e l’immagine corporea. Come riportato dal Ministero della Salute l’età di insorgenza è sempre più bassa e richiede un intervento tempestivo e adeguato: “Se non trattati in tempi e con metodi adeguati possono diventare una condizione permanente e compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo”.