A Perugia la "Notte dei Capitani" di CSI, per premiare i campionati primaverili e approfondire il ruolo del capitano in ogni sport

Domenica 20 novembre, alle ore 17.30. il Centro Congressi Capitini ospiterà “La notte dei Capitani”, l’evento organizzato dal Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Perugia per premiare i vincitori dei tornei primaverili. Testimonial e ospiti Mirka Francia, Fabrizio Saltalippi e, non solo come ospite, il giornalista Riccardo Cucchi. La storica voce di Tutto il Calcio Minuito per Minuto sarà infatti protagonista di un momento di approfondimento: una tavola rotonda con i capitani presenti e gli altri ospiti, in cui si parlerà proprio di questo ruolo che è trasversale in tutti gli sport.

Un momento di approfondimento e formazione

Grazie al contributo dei massimi esponenti del Comitato e dei testimonial presenti, la Notte dei Capitani vuole essere l’occasione per focalizzare l’attenzione e prendere consapevolezza del ruolo di capitano, una figura che non si deve limitare solo ad essere rappresentante della squadra ma soprattutto di diventare punto di riferimento e guida del gruppo. Al capitano viene affidato il compito di guidare la squadra, essere di esempio per i compagni. Il ruolo del capitano è pertanto una “palestra di responsabilità”, una scuola dove imparare attraverso l’esperienza ad acquisire consapevolezza.

Il premio speciale al Campione nella vita

Ma la serata, come anticipato, sarà pure l’occasione per le premiazioni dei campionati primaverili stagione 21/22. Un appuntamento tradizionale in casa CSI che ha sempre generato un’attesa speciale in tutte le società affiliate. Premi per le squadre iscritte ai campionati giovanili, per i risultati raggiunti nello scorso campionato ma anche uno speciale riconoscimento intitolato “Campione nella vita”. Questo premio andrà ad un atleta che si è contraddistinto all’interno del gruppo per sacrificio, impegno, fair play, inclusione o rispetto degli altri.

Non mancheranno le premiazioni per tutti i vincitori dei tornei primaverili, per le squadre che hanno rappresentato alle Finali Nazionali il Comitato Csi di Perugia. Due riconoscimenti particolari andranno inoltre all’Atletico Maldossi per i 20° di affiliazione e alla ASD Pallavolo Media Umbria per i 50 anni di attività.