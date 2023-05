A Perugia l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset

Si terrà domani 31 maggio a Perugia la visita ufficiale dell’ambasciatore di Francia in Italia. Christian Masset. L’ambasciatore sarà accompagnato in queste visite dal nuovo console generale di Francia a Roma Fabrice Maïolino che per la prima volta sarà in visita a Perugia, dal console onorario di Francia in Umbria, Gabriele Galatioto, oltre che dal capo ufficio stampa dell’Ambasciata di Francia a Roma Myriam Gil.

Alle 10.45 l’ambasciatore parteciperà in veste di relatore al convegno internazionale “Clima e Diritti Umani” organizzato dalla Riserva Mondiale della Biosfera Unesco del Monte Peglia in cui introdurrà il tema dei lavori e traccerà le conclusioni. L'incontro si svolgera alla Scuola Lingue Estere dell'Esercito, nel complesso di Santa Giuliana.

Sono previsti saluti istituzionali di Emiliano Vigorita, comandante della Scuola Lingue Estere dell’Esercito, Antonello Colosimo, presidente della Corte dei Conti dell’Umbria, Francesca Bampa dell’Ufficio Regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa- Venezia, Rolando Marini, pro-rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Francesca Morici dell’Avvocatura Generale dello Stato e Silvia Egidi, vice presidente dell’Ordine degli avvocati di Perugia.

Tra gli interventi previsti, quello di Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, di Gerardo Iorio, comandante Legione Carabinieri Umbria, Antonio Ricciardi, presidente Onorario del Centro Studi Strategici sul Clima della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, Dario Miretti, presidente della Riserva della Biosfera Unesco del Parco Nazionale del Monviso, Massimiliano Conti, vice capo di gabinetto del ministero dell’Ambiente, Filippo de Angelis Professore di Chimica Generale Inorganica dell’Università di Perugia, Leonardo Villani Docente presso il Dipartimento Universitario di Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Stefano Pisani Sindaco di Pollica e Presidente del Segretariato Generale delle Comunità Emblematiche dell’Unesco della Dieta Mediterranea, e Dario Piccioni Avvocato studioso della tutela dei Diritti Umani.

L’evento sarà moderato da Francesco Paola, Presidente della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia. “Il tema delle mutazioni climatiche – evidenzia Francesco Paola – richiede un grande impegno nella comprensione che il cambiamento climatico è una sfida senza precedenti da cui dipende la vita delle generazioni attuali e future e che esiste una connessione stretta con il tema della protezione dei diritti umani che si concretano nel diritto alla vita, al cibo e alla sicurezza alimentare. Siamo particolarmente grati all’Ambasciatore Masset, al Procuratore Cantone e agli altri intervenuti per l’attenzione ad un tema cosi importante a livello internazionale ed esprimo la mia gratitudine al Comandante Vigorita e la Scuola Lingue Estere dell’Esercito per questa così pregiata ospitalità”