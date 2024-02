Centro Pari Opportunità: un incontro a Perugia per dire no alle mutilazioni genitali femminili

Il 6 febbraio si celebra la Giornata mondiale della tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili, una pratica che viola i diritti umani e la salute delle donne e delle bambine. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo grave problema, il Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, in collaborazione con CIDIS Impresa Sociale onlus, organizza un incontro alle 10.00 presso la propria sede di via Mazzini 21.

L'evento sarà l'occasione per approfondire le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni per contrastare le mutilazioni genitali, che riguardano 200 milioni di donne di tutto il mondo.

Come riportato nella locandina del convegno le mutilazioni genitali femminili sono violazioni radicate nelle disuguaglianze di genere che creano e sostengono uno squilibrio dei poteri che limita l'accesso alle risorse e alle opportunità e impediscono alle ragazze e alle donne di esercitare i propri diritti e le proprie potenzialità.

- A livello globale, oltre 200 milioni di donne e bambine è sopravvissuta alla Mutilazione Genitale Femminile.

- Per il 2024 si stima che circa 4,4 milioni di bambine sono a rischio di essere sottoposte a mutilazione e che ogni giorno più di 12.000 bambine sono a rischio di subirla.

Secondo il rapporto UNFPA, a causa delle limitazioni dovute al Covid-19, si prevede una riduzione considerevole dei progressi fatti finora per l'eliminazione delle MGF.

L’incontro è aperto a tutti/e e sarà possibile seguirlo anche on line, chiedendo l'iscrizione al seminario.