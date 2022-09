A Paciano torna Mille & Una Umbria, il festival del turismo rurale

Dopo due anni di versione ridotta a causa del covid, torna domenica 11 settembre a Paciano Mille & Una Umbria (Festival del turismo rurale umbro), la manifestazione dedicata ai prodotti tipici e del territorio in cui “si apparecchia” lungo le vie del centro storico.

Paciano diventa un luogo nel quale gli avventori fanno un pranzo itinerante scegliendo di volta in volta il posto dove mangiare e cosa mangiare a cielo aperto e all’interno di uno dei borghi più belli d’Italia.

Non solo buona cucina tradizionale, ma anche molte iniziative spalmate durante l’intera giornata.

Spazio alla fantasia e al gioco innanzitutto. Alcuni giochi storici realizzati in legno da falegnami locali riporteranno i bambini ad un’atmosfera di altri tempi. Alle ore 11:00 a Palazzo Baldeschi verrà aperta la caccia al tesoro nella quale squadre di bambini si cimenteranno in prove di abilità, astuzia, cultura e intelligenza per arrivare a vincere la sfida. Nel giardino di Palazzo Baldeschi vi sarà attività di animazione per i più piccoli; a Piazza Santa Maria durante tutto il giorno gli immancabili giochi gonfiabili con scivoli, salterelli e percorsi “morbidi”; nel centro storico avrà luogo il gioco della ruota e dell’indovina l’altezza.

Per chi vorrà andare alla scoperta del borgo, previste visite guidate, accompagnate da momenti di approfondimento storico itinerante alla scoperta delle bellezze del paese, con tanto di spiegazione effettuata da ragazze e ragazzi della Scuola Media di Paciano.

Non mancherà l’intrattenimento musicale nel pomeriggio, con “Suspense Duo” di Biagio Maestri e Suzannah Behrens.

Completa l’offerta della giornata un mercatino lungo le vie del centro storico e che partirà dall’ormai nota via degli ombrelli, un vicolo multicolore adornato appunto da ombrelli.

Il menù del pranzo, acquistabile al prezzo di 15 euro, prevede un antipastone tipico umbro, rigatoni al sugo d’oca preparato dalle abili mani delle “cuoche del paese”, dolci della tradizione, mele e vino.

Per tutta la giornata vi sarà inoltre il servizio navetta che permetterà di lasciare le auto al di fuori dei punti nevralgici in cui ha luogo l’evento.

La manifestazione è organizzata dal Comune e dalla Pro loco di Paciano.