A Natale regala l'Umbria con la ‘Christmas gift card-Sagrantino experience’

Un Natale tra feste in famiglia, buon cibo e doni da scartare? Se l’attuale scenario sembra impedirlo, non è detto che bisogna rinunciare proprio a tutto: i regali, ad esempio, soprattutto se sostengono l’economia locale, acquistano un nuovo significato.

Per questo l’associazione ‘La Strada del Sagrantino’ ha deciso di rilanciare l’iniziativa ‘Sagrantino Experience – Holidaybond2020’ già avviata ad aprile scorso come risposta positiva e propositiva all’emergenza, con la versione in edizione limitata della ‘Christmas Gift Card’. Trainato dallo slogan ‘Regala l’esperienza, vivi la Strada del Sagrantino’, l’obiettivo del progetto è promuovere cantine, aziende agricole, frantoi e strutture ricettive associate, attraverso una gift card, da utilizzare per sé o come regalo, e spendibile entro 6 mesi dall’acquisto nelle aziende che aderiscono all’iniziativa. A partire da lunedì 23 novembre e fino al 31 dicembre 2020, le gift card si potranno acquistare on line, contattando per e-mail o telefonicamente le aziende, oppure direttamente nelle singole strutture che provvederanno a rilasciarle in formato cartaceo.



“È un’idea che nasce per promuovere la filiera corta dal produttore al consumatore – ha spiegato Serena Marinelli, presidente della Strada del Sagrantino –. Si tratta di prodotti unici, esperienze e momenti di vita autentica legati al territorio della denominazione Montefalco. Un’esperienza in cantina o frantoio, un pernottamento esclusivo lungo la Strada del Sagrantino, una tipicità enogastronomica locale: la gift card diventa un modo per sostenere l’economia locale durante gli acquisti di Natale, un atto di solidarietà del cliente verso l’azienda, ma anche di riconoscimento dell’azienda al cliente, il quale, quando potrà utilizzare la sua card, otterrà uno sconto del 20% sull’acquisto di prodotti o servizi che verranno eventualmente scelti al momento presso l’azienda”.



Queste sono le aziende dove poter acquistare e utilizzare la Christmas gift card: Agricoltura Naturale Giorgetti, Arnaldo Caprai, Di Filippo, Fonte Sala, La Casella Agriturismo, La Fonte Az. Agricola, La Veneranda, Le Cimate, Le Stelline Villaggio Albergo, Moretti Omero Az. Agr. cantina e frantoio, Perticaia, Scacciadiavoli, Tenuta Alzatura.



Per maggiori informazioni e per conoscere la lista dei servizi e degli sconti inclusi in ‘Sagrantino Experience–Christmas Gift Card 2020’ si possono consultare il sito, la pagina Facebook o il profilo Instagram della ‘Strada del Sagrantino’.