A Montefalco ‘Vigne & note: musica e degustazioni lungo la Strada del Sagrantino’

È in arrivo il secondo dei cinque appuntamenti in programma per ‘Vigne & note: musica e degustazioni lungo la Strada del Sagrantino’, cartellone di eventi promosso e organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino, in collaborazione con il Conservatorio di musica ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia.



Venerdì 5 luglio sarà la cantina Perticaia di Montefalco, in località Casale, a ospitare l’evento dalle 18.30 alle 20: immersi tra i vigneti, al tramonto, gli ospiti potranno degustare vini di produzione in abbinamento ai prodotti tipici, partecipare alla visita guidata in cantina e farsi trasportare dalle dolci melodie del concerto del quartetto di clarinetti di Mattia Rellini, Nicolas Woolls Castro, Piero Mariotti e Letizia Rossi. Per prendere parte all’evento è necessario prenotarsi. Il prezzo è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per gli Under 18. Informazioni: 0742.378490, info@stradadelsagrantino.it.



Vigne & Note proseguirà, poi, venerdì 19 luglio alla cantina Le Cimate di Montefalco, in compagnia del trio Jazz Alessandro Biagioli (clarinetto), Leonardo Gensini (chitarra) ed Edoardo Arcangeli (piano). Anche qui sarà possibile partecipare alla visita guidata in cantina e partecipare alle degustazioni di vino e prodotti tipici.