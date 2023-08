A Montefalco va in scena la quarta tappa di Miss Blumare Umbria

Prezzo non disponibile

Fa tappa a Montefalco il concorso di bellezza Miss Blumare, domenica 6 agosto alle 21, in piazza del Comune, in occasione della tradizionale rassegna estiva Agosto montefalchese. Quarta tappa di Miss Blumare Umbria, l’evento vedrà la prestigiosa presenza di Romina Covino, vincitrice di Miss Blumare 2022.

“La serata – ha dichiarato Euro Sereni, organizzatore dell’evento – promette di essere un’esperienza straordinaria e indimenticabile per tutti i partecipanti, poiché la presenza di Romina Covino aggiunge un tocco di raffinatezza e prestigio all’occasione. Con la sua straordinaria bellezza e il suo carisma ha conquistato il cuore di tante persone in tutta Italia, diventando un’icona di eleganza e fascino. Siamo entusiasti di condividere questa esperienza con il pubblico e speriamo che la partecipazione di Romina Covino possa ispirare e lasciare un’impronta positiva alle tante ragazze che concorrono per un posto nella finale regionale di Miss Blumare Umbria 2023”.

Una giuria composta da oltre 12 giurati, tra vip ed esperti del settore, assegnerà le 5 fasce che consentiranno ad altrettante ragazze di partecipare alla finale di Miss Blumare Umbria, che si svolgerà a settembre al centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano.

Durante la serata ci sarà la sfilata di moda, con gli abiti da sposa e da cerimonia di Fantasy Sposi, indossati, oltre che da Romina Covino, da altre 6 testimonial di Miss Blumare Umbria, tra queste, le due finaliste nazionali umbre 2022 Martina Figorilli e Greta Narcisi che si alterneranno in passerella con le pretendenti della corona di Miss Montefalco 2023.