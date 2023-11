A Magione torna Olivagando, ospite la social chef Viola Leporatti Violainthesky

Quasi un quarto di secolo per Olivagando, la manifestazione dedicata all’olio nuovo e alle specialità autunnali organizzata dall’assessorato alle attività produttive del Comune di Magione in collaborazione con le proloco e le associazioni del territorio. La manifestazione, giunta alla 24esima edizione, in programma sabato 11 e domenica 12 novembre, vedrà coinvolto tutto il centro storico del capoluogo con degustazioni e iniziative varie tra cui uno show cooking con la chef Viola Leporatti, conosciutissima su Tik Tok e Instagram come Violainthesky. Previste anche visite guidate ai frantoi del territorio comunale.

Anche quest’anno il programma di Olivagando sarà reso noto nella sede dell’azienda agricola Pucciarella, nella frazione di Villa, in una delle sale del castello settecentesco, in occasione dell’evento Saggiassaggi che si terrà lunedì 6 novembre. Vi interverranno Silvia Burzigotti, assessore alle attività produttive del Comune di Magione, Emanuele Bizzi, direttore dell’azienda agricola Pucciarella, e Angela Canale di AssoProl Umbria, associazione che riunisce oltre settecento produttori olivicoli umbri. L’evento Saggiassaggi è il primo di una serie di appuntamenti ideati e organizzati dall’assessorato guidato da Silvia Burzigotti in collaborazione con Assoprol Umbria. Grazie a questa collaborazione, verranno infatti proposti anche il concorso oleario ‘La Dolce Goccia’ e l’evento finale della manifestazione che, come da tradizione, si terrà a San Savino. Appuntamento che prevede assaggi degli oli vincitori e la presentazione di un progetto relativo al lago Trasimeno.

I singoli eventi saranno pubblicizzati nelle relative pagine Facebook e Instagram.