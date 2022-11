Il tartufo protagonista a Gubbio con la prima edizione della Tuber Cup

Nasce in Umbria, a Gubbio, la“TUBER CUP” il premio nazionale tra professionisti della ristorazione per la migliore salsa realizzata con il tartufo. Sabato 26 Novembre al via la prima edizione della competizione, che vedrà un parterre di chef provenienti da tutta Italia, sfidarsi davanti una giuria di eccellenza e addetti al settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità internazionale. La competizione nazionale dedicata al più famoso dei tuberi, il tartufo, che per l'occasione dovrà essere presentato dai partecipanti sotto forma di salsa. La gara, in programma al Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio,decreterà infatti la miglior salsa al tartufo del 2022, attraverso il giudizio di una giuria nazionale composta da giornalisti, chef e addetti al settore dell’accoglienza e dell’enogastronomia. L’intento è quello di promuovere un’eccellenza nazionale, declinando in varie forme e modalità di utilizzo, un prodotto estremamente conosciuto e commercializzato, facendo conoscere i segreti degli chef per renderla protagonista anche di piatti di alta ristorazione. La Tuber Cup è promossa dall’Associazione Host Gubbio, con il sostegno di Park Hotel ai Cappuccini, Urbani Tartufi e Colacem ed è patrocinata dal Comune di Gubbio. Partecipano chef provenienti da tutta Italia, che presenteranno la loro salsa tartufata ad una giuria di eccellenza composta da cuochi, giornalisti di categoria e nomi di grande prestigio nel settore nazionale ed internazionale dell’enogastronomia e dell’ospitalità. In palio un premio di mille euro per la migliore salsa tartufata 2022, che risulterà vincente per gusto, estetica ed originalità.