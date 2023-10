Gustum: a Gubbio il terzo appuntamento con i sapori dell'Alta Umbria

Gubbio si prepara ad accogliere il terzo appuntamento di Gustum, il progetto che valorizza i prodotti tipici, la ristorazione e il territorio dell'Alta Umbria. L'iniziativa, promossa dal Gal Alta Umbria e organizzata da Università dei Sapori e Confcommercio Umbria, si terrà domani 12 ottobre, alle ore 18:00, presso la Biblioteca Sperelliana.

L'evento sarà un'occasione per approfondire il tema dei prodotti tipici, del territorio e della cultura, e di come raccontarli per creare un valore aggiunto e attrarre i turisti. A dialogare ci saranno Marino Marini, antropologo della cucina e docente di UDS, Giulia Carletti, nutrizionista, e Cecilia Bartolin, produttrice di tartufo. Il focus sarà sul tartufo, un prodotto che ha un forte impatto sia nutrizionale che economico.

A seguire, una degustazione di prodotti del territorio, a cura dell'Università dei Sapori e di alcune aziende dell'Alta Valle Umbria. Salumi, formaggi, miele, farro, aglio orsino, legumi, zafferano, olio evo e vino e ovviamente tartufo saranno i protagonisti del buffet che si svolgerà nel chiostro della biblioteca.

In concomitanza con l'evento, le attività ristorative dell'Alto Tevere aderenti a Gustum proporranno menù a tema, in cui non mancheranno vino e olio del territorio.

Gustum è un circuito locale di ristoranti e produttori, il cui obiettivo è valorizzare la tradizione gastronomica umbra e le produzioni agroalimentari tipiche di qualità, e attraverso esse comunicare il territorio, i borghi e le città dell'Umbria.

Il progetto è promosso dai GAL Alta Umbria, Media Valle del Tevere, Valle Umbra e Sibillini, Trasimeno ed Orvietano con la gestione operativa di Confcommercio Umbria e la collaborazione di CIA Umbria.