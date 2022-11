A Gualdo Cattaneo Sapere di pane Sapore di olio, due giorni tra le bellezze, le tradizioni e le bontà di uno dei più tipici territorio dell'Umbria

dalle 9 in poi

Quando Dal 11/11/2022 al 13/11/2022 dalle 9 in poi

Indirizzo non disponibile

Una vera e propria festa dove il protagonista assoluto sarà l'olio d'oliva, vero oro verde della nostra regione e in particcolare quello nuovo, appena franto: sabato 12 e domenica 13 novembre a Gualdo Cattaneo ci sarà Sapere di pane Sapore di olio, l'evento dedicato all’extravergine di oliva che punta alla divulgazione della cultura del pane e dell'olio.

La 12esima edizione di “Sapere di pane Sapore di olio” prevede due giorni di tour nei frantoi e nei Castelli medievali di Gualdo, anche in e-bike, passeggiate, musica, laboratorio sull'arte bianca, degustazioni e spettacoli per bambini.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Gualdo Cattaneo che ha affidato all’agenzia Anna7Poste Eventi&Comunicazione l’organizzazione, con il supporto della Pro Loco, ed è inserita nel programma di Frantoi Aperti in Umbria, evento dell’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, realizzato in collaborazione con la Regione Umbria e con tutti gli attori del comparto olivicolo umbro.

Un convegno sulle green communities

L’evento sarà anticipato, venerdì 11 novembre, dal convegno "Oro verde, un primo passo verso la green communities", presso il teatro Don Leonello di San Terenziano (ore 18). Un incontro che mira ad accendere il faro sull'importanza della sostenibilità ed efficienza dei processi nei frantoi. Interverranno: il vice presidente della Regione Umbria Roberto Morroni, il presidente di Assoprol Umbria Marco Viola, il presidente Associazione Strada dell'Olio DOP Umbria Paolo Morbidoni, Fabio Primavera membro ordine degli Agronomi nazionale, Fabio Marconi del 'Consorzio Innea' e 'fattoria dell'energia', Alessandra Mattioli che esporrà la sua Tesi di Laurea legata all'efficientamento dei processi nei frantoi ed alla loro sostenibilità e Silvia Borasso responsabile P.N.R.R. Unione dei Comuni Terre Dell'Olio e del Sagrantino.

Gli eventi nell'evento

Il borgo di Gualdo Cattaneo sarà protagonista così come i frantoi del territorio. Sabato e domenica, dalle ore 10 alle 17, i quattro frantoi che aderiscono all'iniziativa saranno aperti per visite e degustazioni gratuite. Partenza (ogni ora) e arrivo dalla Piazza Umberto I di Gualdo Cattaneo, durate del tour 2 ore circa. Partecipazione gratuita senza prenotazione. I frantoi del tour: Frantoio Neri Nilo, Frantoio Silvestri, Frantoio Clerici Az. Agraria Agriturismo Portoreschi, Frantoio Mattioli.

Frantoi che faranno da tappe anche per l’e-Bike tour guidato attraverso l'altopiano del Martano degustando l'olio nuovo del territorio. Un giro di 20/25 km e 300/400 mt di ascesa totale. Partenza e arrivo da Piazza Umberto I di Gualdo Cattaneo. Il pacchetto comprende bike leader ciclovery e-bike a noleggio, casco a noleggio, le degustazioni (costo euro 30 a persona ebike + tour | euro 15 solo tour con ebike propria). Info e prenotazioni: 3408370097 info@ciclovery.com.

Il tour dei castelli è invece un suggestivo percorso alla scoperta dei manieri medievali di Gualdo Cattaneo: Castello di San Terenziano, Castello di Saragano, Castello di Torri, Castello di Barattano. Visita guidata a cura di Erica Baciocchi. Partecipazione gratuita con prenotazione necessaria: cell. 3288710625.

Percorso a palloncino di 6,5 chilometri, difficoltà escursionistica con 220 metri di dislivello. Tempo di percorrenza 3 ore, soste incluse: sono le caratteristiche della passeggiata alla scoperta del paesaggio di Gualdo Cattaneo “Dal bosco all’ulivo”. Consigliato abbigliamento sportivo, scarpe da trekking o trail. Attività gratuita, posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del 12 novembre: cell. 347 670 9568. A cura di Francesca Palmioli (Guida Ambientale Escursionistica & Tour Leader guida associata AIGAE).

Protagonista sarà anche l’arte del pane con Luca Antonucci, chef specializzato nell’arte bianca: sarà lui ad insegnare i segreti su impasto e lievitazione con il Laboratorio “Mani in pasta” per imparare a realizzare una focaccia morbida all’olio di oliva. Domenica 13 novembre, ore 15.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Gualdo Cattaneo, in Piazza Umberto I. Iniziativa gratuita, posti limitati, prenotazione necessaria: 0742718016.

Il programma

Venerdì 11 Novembre

Ore 18.00

Convegno "Oro verde...un primo passo verso la green communities"

Teatro Don Leonello, San Terenziano, Gualdo Cattaneo

Sabato 12 Novembre

Dalle ore 10.00 alle 17.00

GUSTO TOUR DEI FRANTOI

Tour con visita e degustazioni ai frantoi del territorio.

Bus navetta gratuito con visita dei frantoi Silvestri, Clerici di Gianni Proietti, Neri Nilo, Agricola Casa Rocco

Partenza e ritorno Piazza Umberto I.

Partenza ogni ora. Durata del tour 2 ore circa

Partecipazione gratuita senza prenotazione

Ore 11.30

GIRO DELLE PIETRE DI GUALDO CATTANEO

Passeggiata lungo i vicoli del centro storico di Gualdo Cattaneo alla scoperta delle bellezze architettoniche, a cura della Pro loco di Gualdo Cattaneo.

Partecipazione gratuita senza prenotazione.

Ore 15.00

TOUR DEI CASTELLI DI GUALDO CATTANEO

" Alla scoperta dei castelli gualdesi, microstorie di fede e di armi!

Un suggestivo percorso alla scoperta dei castelli medievali di Gualdo Cattaneo. Visita guidata a cura di Erica Baciocchi

Navetta con partenza e ritorno da Gualdo Cattaneo. Durata 2,30 h

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: cell. 3288710625

Ore 17.00

LABORATORIO PER BAMBINI a cura di Maria Luisa Morici

"Io non apro a nessuno", spettacolo di pupazzi, scatole e suoni per bambini da 3 a 8 anni.

Partecipazione gratuita.

Ore 17.30

DEGUSTAZIONE GUIDATA - Rocca Sonora di Gualdo Cattaneo

Suoni, profumi e sapori del grande EVO di Gualdo Cattaneo, a cura di Claudio Baccarelli

Partecipazione gratuita. Prenotazione necessaria. Tel. 0742718016

Domenica 13 novembre

Dalle ore 10.00 alle 17.00

GUSTO TOUR DEI FRANTOI

Tour con visita e degustazioni ai frantoi del territorio.

Bus navetta gratuito con visita dei frantoi Silvestri, Clerici di Gianni Proietti, Neri Nilo, Agricola Casa Rocco

Partenza e ritorno Piazza Umberto I.

Partenza ogni ora. Durata del tour 2 ore circa

Partecipazione gratuita senza prenotazione

Ore 9.00

"DAL BOSCO ALL'ULIVO" Passeggiata alla scoperta del paesaggio di Gualdo Cattaneo

Ritrovo ore 9.00 in Piazza Umberto I, Gualdo Cattaneo

Percorso a palloncino di 6,5 chilometri, difficoltà escursionistica con 220 metri di dislivello. Tempo di percorrenza soste incluse 3 ore. Difficoltà E, consigliato abbigliamento sportivo.

Attività gratuita, posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del 12 Novembre.

A cura di Francesca Palmioli Guida Ambientale Escursionistica AIGAE

Info&Prenotazioni entro le ore 12.00 di venerdì 11 novembre. Cell. 347 670 9568

Dalle ore 9.00

TOUR DEI FRANTOI IN E-BIKE

Partenza del bike tour guidato attraverso l'altopiano del Martano degustando l'olio nuovo in due Frantoi. Giro 20/25 km 300/400 mt ascesa totale.

Primo turno ore 9.00 (rientro ore 13:30 circa) per Briefing iniziale e bike fitting e partenza

Secondo turno ore 12.30 (rientro 17:00 circa) per Briefing iniziale e bike fitting e partenza

Nr. 20 max partecipanti per turno Nr. 10 Max Noleggio E-bik

il pacchetto comprende bike leader ciclovery e-bike a noleggio, casco a noleggio le degustazioni in frantoio.

Costo euro 30 a persona ebike + tour | euro 15 solo tour con ebike propria.

A cura di Ciclovery - info e prenotazioni: 3408370097 info@ciclovery.com

Ore 10.30

TOUR DEI CASTELLI DI GUALDO CATTANEO

" Alla scoperta dei castelli gualdesi, microstorie di fede e di armi!

Un suggestivo percorso alla scoperta dei castelli medievali di Gualdo Cattaneo. Visita guidata a cura di Erica Baciocchi

Navetta con partenza e ritorno da Gualdo Cattaneo. Durata 2,30 h

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: cell. 3288710625

Ore 12.00

GIRO DELLE PIETRE DI GUALDO CATTANEO

Passeggiata lungo i vicoli del centro storico di Gualdo Cattaneo alla scoperta delle bellezze architettoniche, a cura di Andrea Peruzzi e della Pro loco di Gualdo Cattaneo.

Partecipazione gratuita senza prenotazione.

Ore 15.30

SHOW COOKING CON LUCA ANTONUCCI

Sala Consiliare Comune di Gualdo Cattaneo - Piazza Umberto I

Mani in pasta, laboratorio per imparare a realizzare una focaccia morbida all'olio extra vergine d'oliva e dal gusto rustico!

Iniziativa gratuita, posti limitati, prenotazione necessaria: 0742718016

Ore 16.00

CONCERTO STEVEN PARIS DUO, a cura de Le Strade dell'Olio.

Piazza del Comune

Dalle 16.00 alle 19.00

CASTAGNE&VINCALDO

Piazza del Comune - a cura della Pro loco di Gualdo Cattaneo

Dalle 10.00 ALLE 17.00 SABATO E DOMENICA - PIAZZA

MERCATINO DEI PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANALI

Piazza del Comune