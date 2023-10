Medicina integrata ed emotività: il festival che esplora il legame tra mente e corpo

L’edizione 2023 del "Festival di medicina integrata” si arricchisce di nuove collaborazioni e di un format innovativo. Il filo conduttore, come ha ricordato Cristina Mariani l’organizzatrice della rassegna, è l'emotività ovvero il rapporto tra le emozioni e la malattia.

Il festival alla sua sesta edizione, che si terrà a Foligno sabato 7 e domenica 8 ottobre, punta dunque a mettere in relazione la medicina olistica e medicina tradizionale.

La medicina olistica non si concentra solo sulle singole patologie del paziente ma prova a considerare l’individuo in ogni suo aspetto, fisico e mentale, usando un approccio che mira a sviluppare una maggiore consapevolezza della propria persona. “Spesso si pensa che un farmaco possa mettere tutto a posto, ma non è così” ha sottolineato Mariani.

Nel ricco programma ci saranno conferenze riguardanti la danzaterapia, la massofisioterapia, il “metodo Bates-vedere naturale”, ma ci sarà la possibilità, per i visitatori, di sottoporsi a trattamenti individuali, gratuiti e previa prenotazione.

Alla conferenza di apertura l’ospite d’onore sarà Luca Cionco, psicologo e criminologo, voce ufficiale degli Hotel Supramonte, band riconosciuta dalla Fondazione De Andrè. Cionco dirige inoltre la Scuola di alta formazione in analisi comportamentale del Centro di studi criminologici di Viterbo.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha ricordato l’importanza del festival per la città evidenziando: “Spesso si cura l’effetto di una malattia, ma non le cause che lo generano”.

La manifestazione, promossa dall’associazione DolceMente, si svolgerà in diversi luoghi di Foligno tra cui l’Oratorio del Crocifisso, Palazzo Trinci e Palazzo Candiotti.