A Eurochocolate Spring tornano le scuole per l’Abc del Cioccolato

La golosa settimana di Eurochocolate Spring, in corso a Perugia presso i Giardini del Frontone, riprende all’insegna di una coinvolgente didattica al sapore di cacao. Protagonisti di questa mattina sono stati gli alunni delle scuole del comune di Perugia a cui sono dedicati gli appuntamenti quotidiani con l’ABC del Cioccolato, in programma fino al prossimo venerdì. Golose e coinvolgenti le choco-lezioni articolate sulle orme delle degustazioni per adulti. I bambini hanno potuto così apprendere la storia e le fasi di coltivazione del cacao e scoprire i segreti del buon cioccolato nelle sue varie declinazioni. Interesse e curiosità ai massimi livelli, trattandosi di uno dei cibi più amati e avendo poi la possibilità di partecipare liberamente alle numerose attività Choco Funny presenti in evento: dalla Caccia all’Uovo, in cerca dei coloratissimi ovetti nascosti nel giardino di Eurochocolate, al Tiro all’Uovo, tentando di centrare un originale bersaglio a tema, passando per la Pesca all’Uovo presso il piccolo specchio d’acqua presente all’interno dei Giardini, fino all’originale Maratova, la divertente corsa con i sacchi di juta utilizzati per trasportare il cacao. Inoltre, tra le new entry di quest’anno, il coinvolgente Mestovo, per mettere alla prova concentrazione ed equilibrio e un imperdibile Chocobowling, l’originale pista da bowling con uova pasquali al posto dei birilli, per sfidare i propri amici nella gara più divertente.

Nel frattempo, è entrata nel vivo anche la nuova e importante partnership con il progetto zeroCO2, grazie alla quale ogni utente che pianterà un albero di cacao sul sito di zeroCO2 con il codice Eurochocolate riceverà in omaggio una tavoletta Yumbos/Equochocolate che potrà ritirare in evento. Inoltre, per ogni albero di cacao che gli utenti sceglieranno, Eurochocolate si è impegnata a piantare un albero di cedro, specie forestale detta anche shade tree, sotto la cui ombra le piante di cacao trovano il loro habitat ideale. Il primo albero di cacao, acquistato da Eurochocolate per lanciare l’iniziativa, ha iniziato a muovere i suoi primi passi. Come comunicato da zeroCO2, è stato infatti già piantato nel loro vivaio in Guatemala, dove rimarrà per i primi mesi di vita per essere successivamente donato a una famiglia contadina locale che se ne prenderà cura, beneficiando poi dei frutti prodotti. Prima della messa a dimora è stata apposta sull’albero un'etichetta con un codice univoco in modo da poterne monitorarne la crescita che sarà in grado di compensare circa 160 chili di CO2.