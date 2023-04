A Eurochocolate Spring la Chocolate Adventure di Chiara Chiasso e Giovanni Indino

Eurochocolate Spring si avvia verso la conclusione, ma c’è ancora tempo fino a domani per godersi le tante prelibatezze e le coinvolgenti attività a tema con assoluto protagonista l’amatissimo Cibo degli Dèi.

Attesi ospiti sul palco del Choco Lab sono stati oggi Chiara Chiasso e Giovanni Indino, star dell’ultima edizione di Bake Off Italia. Con la loro Chocolate Adventure hanno conquistato il pubblico preparando live un goloso rotolo al cacao a base di crema chiboust e glassa Rocher. Un appuntamento all’insegna dell’amicizia e di una ricetta speciale tutta da gustare.

Questa mattina riflettori puntati anche sul Cioccolato di Modica IGP con Federico Di Rosa che ne ha raccontato origini e segreti, preparandolo dal vivo e offrendo poi golosi assaggi in degustazione.

Domani, Domenica 2 Aprile alle ore 11, sarà il Maestro Emanuele Di Biase a deliziare il pubblico con la sua Vegan Chocolate Experience. Cinque medaglie d’oro agli Internazionali della Federazione Italiana Cuochi nonché titolare e direttore della VEGANOK Academy in Umbria, prima scuola in Italia per la formazione di professionisti Vegan, Emanuele di Biase svelerà tutti i segreti del cioccolato vegano preparando imperdibili cioccolatini ripieni di crema di macadamia e sale dell'Himalaya.