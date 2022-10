A Deruta l'inaugurazione del parco intitolato a Madre Teresa di Calcutta: sarà uno spazio di aggregazione e condivisione

Indirizzo non disponibile

Un parco comunale intitolato a santa Madre Teresa di Calcutta, la religiosa che aveva fatto dell'accoglienza degli ultimi della megalopoli indiana la sua regola di vita. Sarà inaugurato domenica 23 ottobre alle ore 17 in via Briganti, dall'Amministrazione Comunale di Deruta il parco dedicato allla figura, Premio Nobel per la pace nel 1979.

Il parco sarà uno spazio pubblico, aperto e fruibile a tutti i cittadini e famiglie. I lavori di riqualificazione hanno permesso di consegnare alla cittadinanza uno spazio dedicato all’interazione e condivisione.