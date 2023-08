Deruta ospita il primo campionato del mondo di Precision Rifle 22 LR

Deruta, il comune umbro noto per le sue splendide ceramiche, ospiterà il primo Campionato del Mondo di Precision Rifle 22LR, una disciplina in grande crescita che riguarda il tiro di precisione con carabine calibro 22.

La cerimonia inaugurale si svolgerà mercoledì 30, nel centro storico di Deruta, con la sfilata di tutte le rappresentative presenti. Le rappresentative nazionali, che si contenderanno i titoli nelle diverse categorie, saranno 19 e la competizione avrà luogo dal 31 agosto al 3 settembre, con alcuni giorni precedenti per le prove. I 180 tiratori si sfideranno su 18 diversi campi prova, in una quattro giorni nel cuore della regione Umbria.

“Il Comune di Deruta – sottolineano il sindaco Michele Toniaccini e la Giunta comunale – è lieto e onorato di ospitare questa cerimonia inaugurale del primo World Championship precision rifle 22lr. Deruta accoglie con calore e dà il benvenuto agli atleti, ai loro accompagnatori, ai giudici, allo staff, ai presenti e a quanti hanno contribuito e lavorato alla riuscita di questa manifestazione. Un ringraziamento particolare all’associazione tiro a volo Piancardato per la preziosa collaborazione".



E ancora: “Questa iniziativa attesta, ancora una volta, la vitalità e la versatilità del nostro territorio, capace di confermarsi come uno dei poli di massima attrazione per eventi di grande richiamo, anche a carattere internazionale. Deruta, nell’ospitare la cerimonia inaugurale, unisce i colori dell’arte a quelli dello sport, in particolare gli alti valori di cui, anche una disciplina come questa, è foriera”.