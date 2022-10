A Corciano Castello di vino consegnato il Premio Wine Art 2022 agli studenti della scuola media corcianese

Si è conlcusa la tre giorni all'insegna del meglio dell'enologia e dei prodotti del territorio in quel di Corciano con la decima edizione di Castello di Vino. In questo contesto è stato consegnato il Premio Wine Art 2022 agli studenti della scuola media di Corciano. Il tema di quest’anno era “la pace” e i ragazzi si sono espressi con disegni realizzati con varie tecniche, sotto la guida della Professoressa Peparino Giuliana (oggi insegnate ad Orvieto). Bruno Nucci presidente di Castelli di Vino insieme all’assessore Sara Motti ed al Dirigente Scolastico Daniele Gambacorta hanno partecipato alla premiazione.

Il concorso era riservato alle terze classi del plesso; a piazzarsi sul podio sono stati Antonio Spaccia 3AK, Linda Farinelli 3BK, Caunan Shaleen Megan 3CK. Prima Classificata Linda Moretti 3Ak con il disegno di una pistola che spara rose.

“Voglio ringraziare – ha detto Gambacorta - i ragazzi che hanno realizzato questi disegni e l’insegnate Peparino che li ha seguiti in questo progetto. Castelli di Vino è una manifestazione identitaria del nostro territorio e il coinvolgimento della scuola aiuta gli studenti a conoscere le eccellenze del posto in cui vivono”. Alla scuola Media di Corciano, per la sua partecipazione, è stato consegnato, da Bruno Nucci, un contributo da utilizzare per l’acquisto di materiale di consumo.