A Collestrada un febbraio di maschere e musica. Attesa per l'esibizione di Lda

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 12/02/2023 al 25/02/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un mese di spettacoli e divertimento ti aspetta a Collestrada. Il centro commerciale ha studiato per i propri clienti una serie di iniziative per far vivere a grandi e piccini esperienze emozionanti.

Si inizia domenica 12 febbraio dalle 15.30 con uno show cooking in collaborazione con la scuola del cioccolato Perugina il cui maestro cioccolatiere, Alberto Farinelli, preparerà live i Baci Perugina e li farà degustare gratuitamente ai clienti.

Seguirà il Festival delle mascherine, domenica 19 febbraio dalle 17, dove i più piccoli saranno chiamati a sfoggiare i loro travestimenti in una vera e propria festa di carnevale piena di animazione ed intrattenimento. Gadget per tutti i piccoli partecipanti.

Dulcis in fundo, sabato 25 febbraio dalle 17, il centro commerciale Collestrada ospiterà, direttamente da Sanremo, Lda, che incontrerà i propri fan e firmerà le copie del suo nuovo Album: “Quello che fa bene”.

Lda è il nome d'arte di Luca D'Alessio con il quale il giovane rapper si è già fatto conoscere nel mondo della musica. Luca ha 19 anni ed è il terzogenito di Gigi D’Alessio, nato dal matrimonio del cantante con Carmela Barbato. E' stato uno dei protagonisti di Amici 21, il talent di Maria De Filippi, ed ora è tra i Big del Festival di Sanremo 2023. Grazie al suo talento è stato uno dei primi allievi della scuola ad aver vinto un disco di platino con l'inedito ”Quello che fa male”.