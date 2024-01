A Cascia prosegue ‘Christmas Wonder Village’, è il momento della Befana

Si avvicina l’Epifania che, a Cascia, non conclude il cartellone degli eventi natalizi ‘Christmas wonder village’ in scena fino al 21 gennaio, ma regala tante iniziative pensate soprattutto per i bambini che vedranno al centro la Befana. Venerdì 5 gennaio, in piazza Garibaldi, dalle 17 alle 19, ci sarà ‘La Befana vien di notte’: nell’attesa del suo arrivo, si scoprirà la storia della vecchietta più amata dai bambini. Sabato 6 gennaio, nella giornata dell’Epifania, dalle 14.30 alle 16.30 tra Piazzale san Francesco e Piazza Garibaldi, ci saranno ‘Le Befane in piazza’ che accoglieranno i bambini con musica, animazione, caramelle o carbone. Ancora eventi domenica 7 gennaio alle 15 in Piazza Garibaldi con l’intrattenimento teatrale sulla fiaba della Befana e il segreto del dono.

In questi giorni, sarà ancora possibile immergersi nelle atmosfere del periodo e visitare i tanti presepi allestiti tra le vie del centro di Cascia da associazioni e privati e scorgerli, in un immaginario percorso, tra vicoli e cantine del borgo. In via XX settembre c’è invece il Presepe monumentale a cura dell’associazione ‘Amici del Presepio Fabio Carbonari’, mentre in piazzale San Francesco una natività a grandezza naturale di grande suggestione, all’interno della quale muoversi tra scene di vita e pastori. E sempre questa grande location ospita la pista di pattinaggio sul ghiaccio in cui vivere momenti di puro divertimento.

Superato il weekend dedicato alla Befana, l’attesa sarà tutta per la XLVII Rassegna interregionale delle Pasquarelle che, il 21 gennaio, chiuderà il ‘Christmas wonder village’.