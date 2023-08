A Cascia l'estate si arricchisce con il Festival del turismo responsabile: il programma

Cascia è pronta per ospitare la 15esima edizione nazionale di IT.A.CÀ, il Festival del turismo responsabile, in scena da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre. La tappa umbra dell’evento è organizzata dall’Arcidiocesi Spoleto Norcia con un progetto del Parco culturale ecclesiale Terre di Pietra e d’Acqua ed è inserita nel cartellone Estate a Cascia. Un progetto incentrato sul tema del turismo lento e della Laudato Si’ con il fine di fare germogliare nuovi modi di vivere e raccontare l’identità sia religiosa che culturale, mettendo al centro la persona che arriva e la comunità che accoglie. Il festival si sviluppa, dunque, in cinque giornate ed altrettanti eventi tra scoperte, incontri e racconti.

Si inizia mercoledì 30 agosto con un viaggio nell’Alta Sabina che prevede un’attività di archeotrekking (partenza sarà alle 9 da Piazza Garibaldi) in ascolto di una sacralità legata alla terra e ai culti femminili primitivi, con l’archeologa Francesca Diosono. Giovedì 31 agosto si prosegue con Una storia di poesia, in Piazza Garibaldi alle 21, con Franco Arminio e il suo ‘Sacro minore’. Dai poeti eremiti e contadini al poeta che canta i paesi spopolati: la parola rivelatrice del sentire comune diventa poesia capace di raccontare i sentimenti e il senso dell’abitare un luogo. Un tuffo ‘Nel mondo di Rita’ è in programma venerdì primo settembre alle 18 a Roccaporena. L’evento propone un’altra storia da raccontare sottratta all’agiografia e al devozionale, un ritratto inedito non solo della santa, ma di un modo di vivere il sacro, con Lucetta Scaraffia, con un intervento dell'artista Alice Schivardi. Sabato 2 settembre sarà la volta di ‘Il bello, il sano, il buono’, alle 9.30 all’agriturismo Baldassarri, attività legata ai nuovi stili di consumo, che porta alla scoperta di produzioni agricole, del loro uso in cucina anche con un’escursione nel Casciano e pranzo in agriturismo. Il Festival del turismo responsabile si chiude domenica 3 settembre con ‘Ad fines’: con partenza alle 9.30, i partecipanti potranno camminare in dialogo con la storia e la natura sul sentiero tra Mucciafora e Roccaporena, in ascolto degli abitanti e delle storie della transumanza, accompagnati dalla guida escursionistica ambientale Aigae Giannermete Romani, in collaborazione con l’associazione PassiFlora – passeggiate e camminate nella natura e la Proloco di Mucciafora. Il percorso è una delle tappe del Cammino agostiniano Montefalco-Cascia, in fase di riqualificazione. Per informazioni e iscrizioni alle attività del festival: 366.8630823.

L’Estate a Cascia propone ancora appuntamenti. In particolare, sabato 2 settembre, alle 21 in Piazzale san Francesco, ci sarà la rassegna di danza Express yourself.