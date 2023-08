A Bevagna "Calici sotto le stelle" è a "forza" 5: cantine, ristoranti, degustazioni e piatti abbinati

Dopo il "Mevania Wine Festival" ad aprile e "La Sagrantina" a luglio ora l’appuntamento, sempre a Bevagna, è per giovedì 10 agosto con "Calici sotto le stelle". L’evento del Comune di Bevagna anche in questo caso è organizzato dall’Associazione Share.

Il borgo umbro quindi ancora una volta sotto i riflettori con i suoi prodotti di grande eccellenza come i vini e i piatti del territorio, per un evento di assoluta qualità che conferma Bevagna come tappa obbligata in Umbria per l’enoturismo.

Dalle 19.30 partirà un percorso multisensoriale di 5 tappe - con 5 cantine e 5 ristoranti e degustazione itinerante di 5 vini abbinati a 5 piatti - nel centro storico della città, il tutto sotto il cielo stellato nella notte di San Lorenzo.

Prima tappa in Piazza Silvestri all’Enoteca la trifola con La Fonte Azienda Agricola. A seguire, in Corso Matteotti a Le Barbatelle Wine Bar con Tenuta Bellafonte; al Parco Silvestri a Le Delizie del Borgo di Bevagna con Cantine Briziarelli; in Corso Amendola al Ristorante Ottavi Mare con Agricola Mevante; infine, quinta tappa, in Corso Matteotti da Nanticchia con Carapace Tenute Lunelli.

Per ‘Calici sotto le stelle’ non solo vini e piatti tipici. Dalle ore 22.30 in Piazza Silvestri si potrà assistere anche al concerto live “da Napoli a Rio” con Maurizio Di Fulvio Quartet ospite dell’International Guitar Festival. Info e prenotazioni: tel. 328 728 81 08