Gran Tour, alla scoperta della Perugia esoterica

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 04/11/2023 al 05/11/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Dopo la chiesa della Compagnia della morte e un pizzico di noir, proseguono gli appuntamenti del lungo ponte di inizio novembre con Gran Tour Perugia che il prossimo fine settimana porterà cittadini, turisti e curiosi alla scoperta del Cimitero monumentale, vero e proprio museo a cielo aperto, alla ricerca di simboli e misteri nei rioni del capoluogo umbro, e indietro nel passato tra il 14esimo e il 15esimo secolo per un’originale narrazione sulla stregoneria in città.

Si inizia sabato 4 novembre alle 15.30 con il Cimitero monumentale di Perugia, scrigno d'arte a cielo aperto - tra architettura, scultura e arti decorative - eretto dopo l'editto napoleonico di Saint Cloud di inizio Ottocento, che stabilì che i luoghi di sepoltura dovessero essere collocati fuori dalle mura urbiche. Tra viali alberati e gallerie monumentali si andrà a conoscere più da vicino la storia di alcuni dei sepolcri di importanti personaggi che vi trovano riposo eterno.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni

Domenica 5 novembre alle 10.30 torna a gran richiesta Streghe, fantasmi e altri misteri. Che la stregoneria a Perugia sia un fenomeno tristemente noto è appurato: tra il 14esimo e il 15esimo secolo molti, infatti, i processi per stregoneria ai quali sono seguite numerose condanne a morte. Un tour lungo le vie della città arricchito dalla lettura degli atti dei processi alle streghe. Ma non solo, la passeggiata sarà occasione per affrontare anche altri misteri che parlano di fantasmi, fatture d’amore, luoghi infausti, antichi veleni e molto altro ancora.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly

Alle 16 spazio a Perugia esoterica. Tracce, simboli e misteri di cui i rioni perugini sono ricchi ma che, al tempo del loro uso, erano riconoscibili e significativi solo per un gruppo ristretto di persone. Dal portale di palazzo dei Priori al Tempio di San Michele Arcangelo, si andrà alla riscoperta di queste icone rappresentative celate fra le pietre dei palazzi insieme alle guide Gtpg che aiuteranno i partecipanti a decifrarne i significati nascosti.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)