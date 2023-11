Todi si tinge dei colori delle Olimpiadi

Todi ospiterà dal 19 novembre al 2 dicembre, presso la Sala delle Pietre dei Palazzi Comunali, la mostra "Il Sacro Fuoco di Olimpia", l'esposizione della collezione delle fiaccole che hanno fatto la storia delle Olimpiadi.

Dalla torcia di Berlino del 1936 che ha visto Jesse Owens vincere 4 medaglie d’oro all’edizione di Messico ’68 nella quale per la prima volta vi fu una donna come tedofora; da quella di Montreal del '76, che vide la fiamma olimpica trasformarsi in impulso elettrico per essere trasmessa in Canada via cavo e quindi essere tramutata di nuovo in fuoco grazie ad uno specchio parabolico a quelle più recenti di Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020.

Con le fiaccole saranno esposte anche le divise della rappresentativa azzurra alle ultime edizioni dei Giochi, così da rappresentare alcuni dei grandi momenti della storia di una disciplina o del mondo sportivo nella sua interezza.

L'iniziativa, che vede la collaborazione del CONI nazionale e regionale con il Comune di Todi, vuole essere anche un viaggio di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e a quelle invernali di Milano-Cortina 2026.

Una mostra, sottolineano gli organizzatori, che si propone di ribadire i valori fondanti e universali dello sport, promuovendo, intorno ad essa, degli incontri, rivolti soprattutto alle scuole, tesi a ribadire l'importanza dello sport quale antidoto alla violenza e al benessere psico-fisico.

Tutti i giorni, grazie all'organizzazione del presidente del Comitato regionale Coni Umbria Domenico Ignozza, sarà assicurata la presenza di giovani campioni umbri Under 18 delle diverse discipline, che accompagneranno gli studenti nella visita alla mostra e si confronteranno con loro raccontando della propria esperienza, dell'impegno di ogni atleta e di come ogni speranza di affermazione sportiva debba essere accompagnata da passione e correttezza.

In programma anche alcune conferenze che svilupperanno temi legati al valore dello sport quale strumento privilegiato di integrazione sociale e culturale.



