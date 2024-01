Sant’Eraclio, tutto pronto per il Carnevale dei ragazzi

Il cinema, Bacco e il vino, il mondo fantasy dello steampunk, la nave alata ispirandosi a Dalì, il tema del cibo, i videogiochi: sono questi i soggetti dei sei carri e dei gruppi mascherati del Carnevale dei ragazzi di Sant’Eraclio che sfileranno per tre domeniche consecutive (4,11,18 febbraio).

L’edizione 2024 della rassegna è stata illustrata stamani da Fabio Bonifazi, presidente dell’associazione di volontariato dei ragazzi del Carnevale di Sant’Eraclio.

Prenderà il via giovedì 24 gennaio, con l’apertura dell’osteria del Carnevale, nei locali della taverna del rione Badia, in via Gentile da Foligno, dalle 20 alle 24.

Bonifazi ha ricordato che per assistere alle parate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso di 5 euro, per tutti, mascherati e non, tranne per i ragazzi fino a 12 anni. Il presidente dell’associazione ha messo in rilievo che “è stata deliberata dal Comune una sovvenzione annuale di 20mila euro, per la durata di 5 anni, per il sostegno alla manifestazione”.

Anche quest’anno verrà assegnato il premio “Alfio Pace”, il presidente del Carnevale di Sant’Eraclio negli anni ’70 e ’80. Al termine della sfilata del 19 febbraio, il premio verrà assegnato al migliore tra i 6 cantieri (carro allegorico e gruppo mascherato) che saprà meglio interpretare l’estetica del carro, la corrispondenza con il soggetto scelto, la bellezza scenografica e la coreografica della mascherata più coinvolgente.

Oltre alla sfilata dei carri, nelle tre domeniche, nel Castello dei Trinci di Sant’Eraclio, dalle 15 alle 18, artisti di strada metteranno in scena lo spettacolo “Le nuove avventure di Alice nel paese delle meraviglie”, a cura dell’Academy Circus del Carnevale. Per chi volesse assistere basterà presentarsi alle porte del Castello, dalle 15 alle 18. Nel corso delle tre domeniche del Carnevale, l’ordinanza che limita la circolazione dei veicoli a motore, verrà sospesa.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha sottolineato che “è stata una scelta convinta quella dell’amministrazione comunale di riconoscere, tramite una convenzione come con la Quintana e I Primi d’Italia, un contributo annuale per dare continuità a questa manifestazione riconoscendo il lavoro fatto negli anni in cui si notano abilità e acuta analisi delle tematiche sociali”.

E’ intervenuto anche il presidente della comunità agraria di Sant’Eraclio, Mauro Marchionni, sottolineando “la grande partecipazione dei ragazzi di Sant’Eraclio, dal presepe fino all’allestimento dei carri”.