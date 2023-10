Valnerina Green: sport, cultura e ambiente a Sant’Anatolia di Narco

Cultura, sport, ambiente a Sant’Anatolia di Narco saranno al centro dell’evento così denominato in scena sabato 21 e domenica 22 ottobre. Workshop, trekking urbano, passeggiate letterarie e sportive nei paesi di Caso e Gavelli, arte, natura e degustazioni di prodotti legati alla biodiversità territoriale: tutto questo nella splendida cornice della Valnerina nell’ambito del progetto ‘Valnerina green’ che punta alla valorizzazione di questa area montana.

A inaugurare la due giorni, sabato 21 ottobre il workshop ‘Ambiente, cultura, alimentazione’ che ha come tema centrale il legame tra ambiente, cultura, sport e alimentazione e che vede protagonisti medici dello sport, nutrizionisti sportivi, esperti di biodiversità e di sostenibilità alimentare e il patrocinio della Mountain Partnership della FAO. All’incontro parteciperanno Tullio Fibraroli, sindaco di Sant’Anatolia di Narco, Comune capofila del progetto, Paola Agabiti, assessore a Turismo e Cultura della Regione Umbria, Roberto Andreutti, professore dell’Istituto tecnico agrario della Valnerina; Glenda Giampaoli, direttrice del Museo della Canapa; il dottor Francesco Coscia dell’Azienda Ospedaliera Brunico-San Candido e docente del Corso di laurea in Scienze e tecniche dello sport dell’Università degli Studi di Perugia; Francesca Sarti e Samira Giovannini del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali dell’Unipg; Andrea Valigi, nutrizionista sportivo, e Paola Virginia Gigliotti, Mountain partnership Fao e docente del Dipartimento di medicina del’Unipg.

L’attività fisica in un ambiente incontaminato e sano e una corretta alimentazione sono tra i temi che verranno trattati in occasione sia del workshop che delle attività che seguiranno, puntando l’attenzione sull’importanza del cibo che portiamo in tavola, strettamente legato con il territorio, rispettoso della biodiversità e degli ecosistemi, culturalmente accettabile, accessibile, economicamente equo e conveniente, nutrizionalmente adeguato, sicuro e sano, perché ottimizza le risorse naturali e umane che il territorio mette a disposizione.

Oltre al convegno, un trekking urbano porterà i partecipanti lungo un percorso ad anello che toccherà la Ferrovia Spoleto-Norcia e l’abbazia dei Santi Felice e Mauro per tornare in paese dove, a seguire, ci sarà l’inaugurazione dei nuovi spazi espositivi del Comune di Sant’Anatolia di Narco come la foresteria, l’e-bike rental, l’info point e l’Atelier di tessitura appositamente pensato per far avvicinare i bambini al tessile.

Domenica 22 sarà una giornata dedicata alle escursioni e alla montagna di Sant’Anatolia di Narco concentrando le attività nei paesi di Caso e di Gavelli dove, tra bike tour, trekking, passeggiate sportive si potranno gustare piacevoli intrattenimenti musicali e letterari, scoprire nuovi spazi come l’oratorio di San Giovanni Battista e restare affascinati dalle chiese di Santa Cristina, della Madonna delle Grazie e di San Michele Arcangelo con gli affreschi dello Spagna, allievo del Perugino.

L’evento è realizzato con il contributo UmbriAperta - Avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali – progetto finanziato con risorse FSC.