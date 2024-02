A Porte Aperte, il mondo del food si ritrova a Bastia Umbra

Cresce l’attesa per la nuova edizione di “A Porte Aperte”, in programma il 19, 20, 21 febbraio all’Umbriafiere di Bastia Umbra. A distanza di quattro anni, il mondo della ristorazione e dell’ospitalità si ritroverà insieme grazie all’evento organizzato da Cancelloni Food Service, azienda di Magione, leader nel Centro Italia per la fornitura di prodotti e servizi per l’ho.re.ca..

Una occasione unica di incontro e confronto, conoscenza, formazione e intrattenimento. Due padiglioni suddivisi in 4 aree tematiche (Exploration, Expression, Expertise, Expo) che ospiteranno oltre 100 espositori provenienti da tutto il mondo ma anche contest, cooking quiz, chef stellati, tavole rotonde, masterclass di cucina, pasticceria, mixology, con tante sorprese e novità.

Il ricco programma dell’evento con le numerose iniziative e i tanti prestigiosi ospiti sarà illustrato - alla presenza di organizzatori, istituzioni e partner - martedì 6 febbraio alle 11 nel corso di una conferenza stampa in programma nella Sala del Consiglio del Comune di Bastia Umbra.

Interverranno, tra gli altri, il presidente e vicepresidente dell’azienda umbra, rispettivamente Fabio e Simona Cancelloni, la responsabile del progetto “A porte aperte” Chiara Cancelloni, il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, l’amministratore unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa, il presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri, il sindaco di Magione Giacomo Chiodini e Coldiretti Umbria, che curerà anche un conviviale e augurale aperitivo di fine conferenza.