Da Toronto a Perugia: arriva Margaret Atwood l’autrice de “Il racconto dell'ancella”

Nel 1985, dalla feconda penna della scrittrice canadese Margaret Atwood, nasce il romanzo distopico “Il racconto dell'ancella”. Nel 2017 l’opera muta forma diventando la fortunatissima serie televisiva statunitense “The Handmaid's Tale”, rendendo l'autrice più famosa di quanto già non fosse. Nel 2023 la città di Perugia ospiterà la scrittrice, in occasione del Trasimeno Music Festival. Venerdì 30 giugno alle 16.00, nella Sala dei Notari, verrà intervistata dal giornalista Eric Friesen.

La Atwood è tante cose, è una poetessa, una critica letteraria e una ambientalista, ha 83 anni e senza dubbio è una delle figure di spicco del panorama letterario mondiale. Fra i suoi romanzi principali L'altra Grace, I testamenti, Seme di strega e ovviamente Il racconto dell’ancella. Le protagoniste dei suoi romanzi sono donne senza diritti che provano a cambiare la loro condizione, il più delle volte a fare da sfondo alla storia è un mondo distopico. Non è un caso se la Atwood viene considerata una guru per alcuni argomenti tra cui il femminismo.

Averla ospite nella città di Perugia è un grande onore, più volte candidata al Premio Nobel per la Letteratura, ha vinto diversi premi fra cui il Booker Prize nel 2000 per L’assassino cieco. L’evento di venerdì si svolgerà in lingua inglese, con traduzione simultanea in Italiano, al termine del quale la scrittrice si tratterrà per autografare le copie dei libri dei suoi fedeli lettori.