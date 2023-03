L’1, il 2 e l’8 aprile una fantastica Pasqua all’Emisfero di Perugia

Orario non disponibile

La Pasqua si avvicina e al Centro Commerciale Emisfero di Perugia la Festa è già cominciata!

L’1, il 2 e l’8 aprile preparatevi a vivere tre pomeriggi pieni di sorprese e divertimento per i più piccoli.

Si comincia sabato 1° aprile dalle 16 alle 19 con un’imperdibile caccia all'uovo, tanti giochi, il teatrino dei burattini interattivo e poi… gran finale con i glitter tattoo!

Domenica 2 aprile la Festa continua, sempre dalle 16 alle 19, con il laboratorio Pasquale per i bimbi e l’esilarante corsa dei conigli: vinca il migliore!



Sabato 8 aprile gli amanti del cioccolato sono avvisati: dalle 16 vi aspettiamo per aprire e gustare tutti insieme un goloso maxi uovo.

In attesa della Pasqua, non perdetevi la Festa al Centro Commerciale Emisfero di Perugia: sabato 1, domenica 2 e sabato 8 aprile troverete giochi, spettacoli, mille sorprese per i bambini e naturalmente tutte le novità di primavera nei nostri negozi!