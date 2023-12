Natale, via dei Priori tra luci e presepi artigianali

Via dei Priori continua a brillare con le sue luminarie e le vetrine delle attività commerciali addobbate a tema natalizio, e per chi ancora ha qualche acquisto da ultimare, ci sono tante idee regalo originali e fatte a mano, grazie alla presenza di laboratori artigianali e attività commerciali uniche, che non si trovano in altre vie del centro storico di Perugia. Proprio questa è la forza attrattiva di via dei Priori che quest’anno si è anche animata di diverse iniziative per le festività natalizie, grazie al cartellone di eventi ‘Natale a Priori’ messo a punto dall’Associazione Priori aps e realizzato in collaborazione con il Tavolo delle Associazioni, il Consorzio Perugia in centro, le associazioni Aps Star Light, Articity, Musicittà, Magnifico Rione di Porta Santa Susanna e i Madrigalisti di Perugia, grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Perugia.

Meritano particolare attenzione i meravigliosi Presepi realizzati da Maestri Artigiani umbri, in collaborazione con Articity, esposti nella Chiesa dei santi Stefano e Valentino, in piazzetta Santo Stefano, ogni sabato e domenica, dalle 16 alle 19, fino al 6 gennaio 2024. C’è quello di Carla Corna, ‘Terra e Fuoco’, presepe in maiolica (Deruta), della Bottega Rubboli, ‘Venite adoremus’, sempre in maiolica, a lustro oro (Gualdo Tadino, 2020), di Maurizio Tittarelli Rubboli, ‘Spazio Sacro’, ancora in maiolica a lustro e rubino su blu di Sèvres (Gualdo Tadino, 2022), di Luca Peppoloni, ‘Angeli’, in ferro patinato (L’Officina, Spello), di Fabrizio Dolci, Presepe in terracotta (Gualdo Tadino), dell’associazione Filet a Modano (San Feliciano sul Trasimeno) e di Monica Grelli, ‘Sacra Famiglia’, scultura in terracotta (Mogrè, Perugia).

“I presepi – ha spiegato la presidente dell’associazione Priori aps, Maria Antonietta Taticchi – oltre a essere parte della tradizione, sono esempi di artigianato artistico, quello che la nostra associazione vuole preservare. Le maestranze stanno scomparendo e se non fermiamo questo fenomeno sarà una grave perdita culturale per tutta la comunità. Per questo ci impegniamo a favorire l’apertura di botteghe e laboratori artigiani in questa via e in generale in tutto il centro storico, per non dispendere questo grande patrimonio e per mantenere viva la città”. Una città molto apprezzata dai turisti, come testimoniano le presenze numerose in questo 2023 e che può essere ammirata, a 360 gradi, proprio da uno dei monumenti simbolo di Perugia e via dei Priori, la Torre degli Sciri. Questa sarà aperta dalle 11 alle 12.30 dal 26 al 30 dicembre (esclusi i giorni 24, 25 e 31), e il 26 anche dalle 15 alle 17; prevista un’apertura straordinaria il primo gennaio e dal 4 al 7, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 (la prenotazione non è necessaria). È possibile richiedere aperture straordinarie per gruppi di almeno sei persone oltre che visite guidate e osservazioni astronomiche per gruppi di almeno dodici persone contattando l’associazione Priori al numero 393.5145793.

Infine, per chiudere ‘in bellezza’ il 2023, è possibile festeggiare il Capodanno con un Cenone in uno dei ristoranti di qualità e a chilometro zero della via e brindare al 2024 dal punto di vista più alto della città, la Torre degli Sciri, grazie alla suggestiva iniziativa ‘Brindisi alla torre in una notte di fuochi’ domenica 31 dicembre dalle 23. La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta al numero 393.5145793, anche tramite WhatsApp; il costo è di 28 euro per gli adulti, gratuito per i bambini sotto i 12