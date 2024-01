Imparare a sognare grazie alle parole, iniziative a Magione

“Parole e suoni in libertà per imparare a sognare” è il titolo dell’iniziativa in programma della Biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj di Magione che si articolerà in diversi appuntamenti fino al mese di marzo.

Rivolti alla fascia d’età dei più piccoli, si va, per i diversi incontri, dai tre mesi ai dieci anni, il programma rientra nelle iniziative di Nati per leggere. La novità è rappresentata dall’alternarsi di incontri sulla lettura a quelli che vedranno protagonista la musica con Nati per la musica.

Organizzati da Sistema Museo gli incontri saranno condotti da Andreina Panico e Roberta Prandi, rispettivamente volontaria e referente di Nati per leggere.



Per informazioni rivolgersi a Sistema Museo tel. 075 843975/ email magione@sistemamuseo.it