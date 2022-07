Lama: Festa di San Tommaso e rassegna teatrale.

Prende il via domani sera, domenica 3 luglio, il programma della rassegna teatrale “Se non vedi non ci credi…” organizzata dalla parrocchia di Lama assieme alla compagnia teatrale “Quelli che passa il convento”. Ogni sera, alle ore 21.15 (ingresso libero) viene proposta una rappresentazione di compagnie teatrali amatoriali.

Giunta alla 15° edizione la rassegna teatrale viene proposta in occasione della festa di san Tommaso Apostolo, patrono della parrocchia di Lama.

Domenica 3 luglio alle ore 17.30 sarà celebrata la santa messa nella chiesa parrocchiale cui seguirà un momento di socializzazione e di intrattenimento. Alle ore 21.15, nel piazzale della parrocchia (in Via Gramsci a Lama) appositamente adattato, il primo spettacolo. La compagnia amatoriale “O tutti o nessuno” di San Giustino propone “Sto matrimonio s’ha da fare”.

Lunedì 4 luglio alle ore 21.15 lo sarà proposto lo spettacolo “Grisù, Giuseppe e Maria” dalla compagnia “Le voci di dentro” di Assisi.

Martedì 5 luglio (ore 21.15) la compagnia “Il dardo punico” di Colombella propone la pièce “Il dardo punico”.

Mercoledì 6 luglio la compagnia teatrale “Uunitrè” di Città di Castello mette in scena “Litanie”.

Giovedì 7 luglio sarà la volta della compagna tifernate “I panni stesi” che proporrà “Findalmente domenica”.

Si conclude venerdì 8 luglio con lo spettacolo “Cappuccetto rosso e il lupo ri-cucito” del gruppo “Due di noi” di Sansepolcro.