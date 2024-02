Apertis libris, successo per il "ritorno" dell’Augusta

Ha suscitato un grande interesse l’annuncio del ciclo di incontri “Apertis libris. Percorsi e narrazioni in Biblioteca Augusta”, recentemente proposto dalla storica biblioteca perugina all’indomani della riapertura.

La città ha risposto con entusiasmo, quasi come un abbraccio, alla proposta della prima serie di incontri organizzati a cura del rinnovato team dei bibliotecari che quotidianamente si occupa con passione e competenza della gestione e valorizzazione dell’immenso e inestimabile patrimonio storico, librario e culturale dell’Augusta, tanto che sono già esauriti tutti i posti disponibili per i cinque incontri in programma tra febbraio e giugno.

Gli incontri si terranno ogni secondo venerdì del mese a partire dal 9 febbraio nella Sala Conestabile alle 17, in modo da non interferire con le normali attività di fruizione della sala, e saranno condotti dai bibliotecari dell’Augusta, i quali metteranno a disposizione dei presenti, come avviene ogni giorno con l’utenza usuale, le proprie competenze al fine di far apprezzare al meglio il prezioso materiale bibliografico conservato.

Dato il grande successo delle prenotazioni e i limitati posti disponibili, si sta prendendo in considerazione la possibilità di replicare, con una seconda data da stabilire le conferenze in programma.

Si invita a non recarsi agli appuntamenti senza prenotazione, in quanto per motivi di sicurezza non sarà possibile dare accesso ai non prenotati.

Informazioni:

Augusta, via delle Prome 15 tel. 0755772506; email: info.bibliografiche@comune.perugia.it; https://turismo.comune.perugia.it/articoli/biblioteche-eventi-augusta-apertis-libris