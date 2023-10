La connessione fra le opere esposte alla Galleria nazionale dell’Umbria e il Monastero di Santa Giuliana col Grand Tour

Pronto a prendere il via nel capoluogo umbro un fine settimana all'insegna della cultura itinerante con le passeggiate firmate Gran Tour Perugia che si muoveranno tra il Monastero di Santa Giuliana, la Galleria Nazionale dell’Umbria, l'architettura liberty e l'arte del Perugino e di Alberto Burri, consueta visita guidata che a partire dalla prossima domenica cambia orario e passa al pomeridiano.

Si inizia sabato 14 ottobre alle 16 con La Galleria fuori/dentro: il Monastero di Santa Giuliana, appuntamento che torna a gran richiesta e che indaga il rapporto tra le opere conservate nella Galleria nazionale dell'Umbria e i luoghi dai quali provengono. Partendo dal Monastero di Santa Giuliana - prima ospedale militare e precedentemente anche monastero cistercense femminile che risale al 14esimo secolo, ora sede della Scuola lingue estere dell’Esercito italiano - si proseguirà verso la Gnu dove si potranno ammirare lavori e oggetti provenienti proprio dal Santa Giuliana e riscoprirne così connessioni e curiosità.

Per chi possiede l'abbonamento alla Galleria nazionale dell'Umbria la visita ha un costo di 12 euro. Possibilità di abbonarsi direttamente al bookshop anche il giorno stesso.

Domenica 15 ottobre doppio appuntamento nel pomeriggio. Alle 16.30 si parte per Il liberty a Perugia, uno stile – quello liberty - che ebbe particolare fioritura nelle architetture del capoluogo umbro, ampiamente utilizzato nelle arti applicate, come dimostrano le ricche e preziose decorazioni in ferro battuto e le maioliche che adornano i palazzi dei quartieri borghesi in prossimità del centro storico tra Monteluce, via Pellas ed Elce. Durante la Belle Époque Perugia si ridestò dai secoli bui della dominazione papale e, proprio attraverso i gioielli architettonici che si andranno a osservare, si potrà rivivere un po’ di quell'atmosfera frizzante dell'epoca. Fregi, affreschi, mosaici, mascheroni e ceramiche hanno infatti conservato quella raffinatezza e quell'eleganza di cui la borghesia perugina, a cavallo tra il 19esimo e il 20esimo secolo, ha voluto abbellire la città, rendendola ancora più bella di quanto già non fosse.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly

Alle 17 appuntamento settimanale con la visita alla mostra Nero Perugino Burri, promossa dalla Fondazione Perugia e Fondazione Burri a palazzo Baldeschi, che propone un dialogo fra le opere di due tra i più grandi artisti umbri, Pietro Perugino e Alberto Burri, attraverso il comune denominatore del "nero", soluzione cromatica suggestiva e peculiare adottata da entrambi. L'esposizione fa emergere i tratti distintivi di due artisti pari per grandezza e solo apparentemente distanti. L'appuntamento si ripeterà fino al termine della mostra (7 gennaio) con cadenza settimanale.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, comprensivo di biglietto di ingresso

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)