Sabato 20 maggio Giornata Mondiale delle Api all’Emisfero di Perugia

La Giornata Mondiale delle Api viene celebrata il 20 maggio di ogni anno, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle api per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Del resto, come diceva Einstein, “Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”.

Proprio per celebrare l’importanza delle api, quest’anno il Centro Commerciale Emisfero di Perugia ha organizzato un grande evento con mostre, incontri e laboratori per scoprire questo magico mondo che non tutti conoscono. Sabato 20 maggio per l’intera giornata potrete visitare l’esposizione di arnie, tute e attrezzi a cura di Apirex. In più potrete seguire un ricco programma dedicato alle nostre amiche api.

Dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 si svolgeranno degli incontri con l’apicoltore per conoscere, scoprire e approfondire l’interessante mondo delle api, grazie anche alla presenza di una utilissima arnia didattica. Inoltre sempre negli stessi orari ci sarà un incontro dedicato alle piante amiche delle api, durante il quale un esperto del settore racconterà quali sono erbe, fiori e piante amiche delle api. E non mancheranno i laboratori gratuiti per bambini e ragazzi come “realizza un vasetto APOSO”, in collaborazione con Ferranti Sementi e “Apigami: realizza la tua ape - Dipingiamo col miele” a cura dell’Associazione La Casa degli Artisti.

Ci sarà spazio anche per il gusto: alle ore 10 appuntamento con lo Show cooking “Il Miele in cucina“, in collaborazione con Bimby Vorwerk. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 non perdetevi le degustazioni gratuite delle “delizie dell’alveare”, a cura di Apicoltura Galli, con la possibilità di soddisfare tutte le vostre curiosità sul miele. E se amate le prelibatezze gastronomiche, non potete perdervi la degustazione di formaggi abbinati al miele: un’esperienza indimenticabile per il palato, da provare e riprovare in modi sempre diversi.

Sabato 20 maggio se volete festeggiare nel modo migliore la Giornata Mondiale delle Api, vi aspettiamo al Centro Commerciale Emisfero di Perugia per partecipare ad un imperdibile evento con mostre, incontri, degustazioni e laboratori.