Forchettiere Awards, ecco i finalisti del premio

Da oltre settanta partecipanti iniziali ai trenta finalisti: con la fine delle votazioni, sono state definite le “cinquine” dei locali – sei categorie tra ristoranti, trattorie, gelaterie artigianali, pizzerie, bar e pasticcerie – che si contenderanno la prima edizione del Forchettiere Awards Umbria 2024. Il premio, organizzato dalla redazione della testata d'informazione gastronomica “Il Forchettiere”, patrocinato da Regione Umbria, Confcommercio e Confesercenti, è dedicato alle eccellenze del settore del food nella regione.

Main sponsor dell'evento l’azienda Cancelloni Food Service, leader del centro Italia nell’ambito della distribuzione HoReCa, da sempre promotrice e sostenitrice di iniziative che supportano le attività ristorative del territorio. Ad affiancarla, 5 aziende umbre che rappresentano il meglio delle filiere agroalimentari del territorio e dell’ l’artigianalità produttiva di qualità

(Olio Decimi, Grani Antichi Umbri, Arnaldo Caprai, Fattore Umbro, Birrificio Fratelli Perugini)

Eccoli, quindi, i finalisti in rigorossimo ordine alfabetico:

Ristorante (premio Arnaldo Caprai): La Favorita (Bastia Umbra); Luce (Perugia); Rodella (Deruta); Silene Piccolo Ristorante (Foligno); Trattoria del Pescatore (Passignano sul Trasimeno)

Ristorante Fine Dining (premio Olio Decimi): L’Acciuga (Perugia); Aldivino (Corciano); Elementi (Borgo Brufa); Il Frantoio (Assisi); Officina dei Sapori (Gubbio)

Pizzeria (premio Grani Antichi Umbri): Da Andrea Pizza Contemporanea (San Sisto, Perugia); I Cento Passi – Officina Di Pizza (Magione); Marghereat (Perugia); Meunier Champagne & pizza (Corciano); Officine Bartolini (Perugia)

Gelateria artigianale (premio Cancelloni Food Service): Amandola (Foligno); Demetra (Santa Maria degli Angeli, PG); Dulcinea (Bettona); Il Gelato di Mastro Cianuri (Perugia); Il Quinto Vizio (Corciano).

Bar, Caffè e Pasticceria (premio Fattore Umbro): Antica Latteria (Perugia); Centumbrie (Agello, PG); Menchetti (Perugia); Pasticceria Vinti (Santa Maria degli Angeli, PG); Sandri (Perugia)

Street food (premio Birrificio Fratelli Perugini): Cukuc (Perugia); Faliero (Magione); La Prosciutteria (Perugia); Ribelle (Assisi); Testone (varie sedi).

I Forchettiere Awards si tengono in Toscana dal 2020, ed è il direttore Marco Gemelli a motivare la decisione di estendere il premio all'Umbria a partire da quest'anno: “Il nostro obiettivo – spiega – è portare sotto i riflettori i protagonisti della ristorazione umbra: non solo i ristoranti vocati al fine dining, ma anche le pizzerie, i bar e i locali di street food. Abbiamo raccolto la richiesta, proveniente da più parti, di offrire il giusto riconoscimento alle realtà più interessanti del panorama regionale. Un territorio che anche l'ultima edizione della Guida Michelin ha voluto riconoscere come particolarmente vivace”.

Le votazioni sono iniziate il 1 dicembre e sono andate avanti per tutto il mese. Al lavoro è stata una duplice giuria, per dare un giudizio più oggettivo e trasversale: da un lato la platea dei lettori del Forchettiere, e dall'altro un panel tecnico di circa 30 persone tra addetti ai lavori e opinion leader (il cui voto pesa per il 60% sul totale) chiamati ad esprimere le proprie preferenze. Il risultato saranno cinquine di finalisti da cui lunedì 22 gennaio al Grand Hotel Sina Brufani di Perugia verranno annunciati i vincitori, nel corso di una cerimonia di premiazione. La redazione del Forchettiere assegnerà anche i premi per il piatto dell'anno, il personaggio dell'anno e il premio per l'Ambasciatore dell'Umbria fuori dai confini regionali, tutti legati al main sponsor della manifestazione, Cancelloni Food Service.