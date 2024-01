Festival del cinema di Spello si apre ai più giovani

Prosegue il cammino del “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri - Le Professioni del Cinema” al fianco dei giovani per avvicinarli sempre di più al mondo dell’audiovisivo. Un cammino iniziato ormai molti anni fa e che si arricchisce in questo 2024 di ulteriori novità. Quelle che la presidente dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” Aps, che organizza il Festival, Donatella Cocchini, ha presentato nella mattinata di martedì 16 gennaio in Senato. L’evento dal titolo “Progetti scuola e progetti con e per i giovani attraverso l’audiovisivo”, è stato promosso su iniziativa di Valeria Alessandrini, consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con l’entusiasmo e l’ospitalità del presidente della VII Commissione del Senator, il Senatore Roberto Marti, che ha messo a disposizione la Sala Nassirya di Palazzo Madama, a Roma. Ad intervenire, oltre al senatore Marti e alla presidente Cocchini, sono stati anche il consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Valeria Alessandrini, l’assessore alla Cultura di Spello, Irene Falcinelli, l’attore Francesco Patanè, testimonial del progetto Agenda 2030 insieme all’attrice Ester Pantano, e le docenti Paola Viscuso ed Elisabetta Carnevali, in rappresentanza rispettivamente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cavour Marconi Pascal” di Perugia e dell’Ipsia “Pertini” di Terni. Nel corso dell’incontro, che ha visto presenti anche diversi professionisti del dietro le quinte - Matteo Bendinelli, Rossella Caggia, Armando Maria Trotta, Andrea Cavalletto e Luca Fabiano Murri - è stato presentato il nuovo direttore artistico del Festival: si tratta del montatore Gianluca Scarpa, che da anni ormai collabora con il Festival nell’ambito dei progetti per e con i ragazzi. Tra le opere filmiche che ha curato figurano “Era d’estate”, “Un giorno all’improvviso”, “Ovunque proteggimi”, “I predatori”, “Amusia”, “Per niente al mondo” ed “Enea”. Svelato, inoltre, il nome di uno dei tanti professionisti che verranno premiati in occasione della prossima edizione del Festival, che si terrà a Spello dall’8 al 17 marzo 2024. Quest’anno, infatti, il “Premio Carlo Savina” per l’eccellenza alla musica verrà assegnato al maestro Fabio Frizzi.

Dal 2013 il “Festival del Cinema di Spello” ha avviato un’Academy che si rivolge agli studenti delle scuole, “ai quali - come spiegato dalla presidente Cocchini - vengono fornite tutte le informazioni, sull'arte, sulla cultura cinematografica e sulle professioni del ‘dietro le quinte del cinema’ con seminari e laboratori realizzati grazie alla collaborazione con vari professionisti (sceneggiatori, creatori di suoni, montatori, etc…)”. Tra i tanti progetti realizzati, quello dedicato alla musica, nato da un’idea della presidente Donatella Cocchini e del maestro Federico Savina, che si è avvalso negli anni anche della collaborazione del maestro Fulvio Chiara. Un’iniziativa che ha permesso ai ragazzi di imparare a suonare in sincrono con le immagini di prodotti dell’audiovisivo. Così come quelli dedicati ai suoni in sinergia con l’Associazione Creatori di Suoni e quelli con i professionisti degli effetti speciali, che hanno coinvolto anche gli utenti con disabilità seguiti dall’Associazione “Arcobaleno” di Spello. E ancora il progetto inerente l’Agenda 2030, “che - ha sottolineato la presidente Cocchini - utilizza i prodotti dell’audiovisivo per trattare tematiche di stringente attualità come il bullismo, la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata. Prodotti - ha proseguito - che vengono visionati e discussi dagli studenti per la produzione successiva di cortometraggi o elaborati sotto forma di temi o disegni. Un’occasione di incontro e confronto con i giovani - ha dichiarato la presidente del Festival - che ci ha permesso di capire la sofferenza, la solitudine e le paure che sempre più spesso accompagnano i ragazzi nella loro adolescenza e aiutarli a superarle, come testimoniato anche dai risultati ottenuti da un altro progetto, quello del ‘Drama Club’, che li ha visti lavorare in team nella realizzazione di un musical”.

Tra le novità l’inserimento all’interno del Festival di una “Giuria Junior”, composta da giovani tra i 13 e i 20 anni che hanno partecipato ad un percorso di formazione relativo alla critica cinematografica attraverso incontri con i professionisti del dietro le quinte per conoscere le parti che compongono la pellicola (suono, musica, montaggio, fotografia, costume e scenografia) e con un esperto di critica. I membri della “Giuria Junior” saranno chiamati a visionare e valutare i 12 film italiani in concorso alla XIII edizione - in programma a Spello dall’8 al 17 marzo prossimi -, decretando il vincitore e formulando delle “recensioni” che verranno sottoposte all’attenzione dei registi che li hanno realizzati. Grazie alla collaborazione con la società di post produzione Inlusion Creative Hub di Roma i ragazzi che hanno partecipato al percorso formativo il prossimo 27 gennaio visiteranno gli studi della società e potranno assistere a tutte le fasi di montaggio di un’opera e ai visual effects. Realizzata, inoltre, una serie di podcast sul mondo del cinema e su tematiche di stretta attualità che riguardano i giovani e distribuita attraverso la piattaforma di streaming Spotify. Conclusi, invece, i due cortometraggi realizzati dagli studenti della scuola media “Carducci” dell’Istituto comprensivo Foligno 2, finanziati tramite il bando Miur sull’audiovisivo. E, sempre a proposito di finanziamenti ministeriali, quest’anno, insieme all'Istituto “Cavour Marconi Pascal” di Perugia e con l’Ipsia “Pertini” di Terni, il Festival ha partecipato al bando promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su “Cinema e scuola” con un progetto legato al tema della violenza di genere dal titolo “Chi porta i pantaloni?”. Nato da un’idea di una giovanissima studentessa di 13 anni, “propone - ha spiegato Donatella Cocchini - di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della legalità, del contrasto alla discriminazione di genere e della violenza sulle donne anche attraverso la moda che testimonia i cambiamenti sociali e politici”. Ad essere coinvolti proprio gli studenti dell’indirizzo “Moda” dei due istituti, che realizzeranno degli abiti, di cui uno con una stoffa a basso impatto ambientale utilizzando la polvere di marmo, grazie all’idea della start up “Fili pari”. I temi del progetto verranno trattati, oltre che dal punto di vista cinematografico anche da quello storico-artistico e legislativo con l’intervento di esperti del settore.