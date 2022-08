Ferragosto, gli appuntamenti da vivere in Umbria: cultura, arte, musica per tutti i gusti

Ferragosto tra cultura e tradizione, buoni sapori e visite culturali, magari in notturna. A spasso per la provincia di Perugia con i tanti appuntamenti in programma. Cominciamo da Corciano, dove dopo due anni, in occasione del Corciano Festival, torna il tradizionale corteo quattrocentesco del Gonfalone.

Ai giardini del torrione di Porta Santa Maria saranno allestiti il campo e il mercato medievale con l'osteria. In piazza Coragino, alle 21.30, le Serenate dei Menestrelli, mentre, prima, alle 18, in piazza dei Caduti, la Sfida dei fanti.

Domenica 14, sempre in piazza dei Caduti, alle 18, la Sfida dei cavalieri. Alle 20.30, in piazza Coragino, l'Ave Maria, concerto per campane in onore di Santa Maria Assunta. Alle 21.30, dalla stessa piazza partirà la Cerimonia del Lume che ricorda la donazione del cero da parte della Magistratura corcianese alla chiesa di Santa Maria Assunta.

Lunedì 15, alle 17, il corteo storico che muoverà dal convento di Sant'Agostino, fuori le mura, fino a piazza Coragino. Alle 21.30, in piazza Coragino la Disfida degli arcieri tra i rioni del castello di Corciano.