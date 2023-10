Deruta Antica, la ceramica e la sua storia in mostra

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

A Deruta, la prima domenica di antiquariato delle ceramiche con “Deruta Antica”: l’appuntamento è per domenica 22 ottobre, dalle 9.

“La ceramica sempre più protagonista della vita cittadina, questa volta attraverso una mostra mercato che esalta storia e tradizioni e che ripercorre una parte della sua produzione artistica”: così il sindaco, Michele Toniaccini, riferendosi alla mostra mercato “Deruta Antica”, promossa dall’associazione “Deruta Borgo delle Arti”, con il patrocinio del Comune di Deruta. L’evento prenderà il via domenica 22 ottobre, ma proseguirà con un suo calendario: venerdì 8 dicembre e, per il 2024, domenica 24 marzo, mercoledì 1° maggio, domenica 23 giugno, domenica 22 settembre e domenica 8 dicembre.

Il mercato si terrà nel centro storico di Deruta, in Piazza dei Consoli, appositamente scelto dagli organizzatori per la sua bellezza e il suo significato storico, offrendo un contesto ideale per l’esposizione di queste preziose opere d'arte.

Oltre alla mostra-mercato, in alcune date sarà possibile organizzare la visita al Museo Regionale della Ceramica, attività dimostrative e laboratori per bambini.

Il sindaco ringrazia l’associazione “Deruta Borgo delle Arti” e quanti hanno reso possibile questo importante evento.