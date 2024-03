Cultura, il ministro Sangiuliano alla Galeria Nazionale: "L'Umbria è centrale nella nostra identità"

"La mostra ci racconta una storia meravigliosa di amore e dedizione per l’arte che ci fa capire quanto questa regione sia centrale non sono da un punto di vista geografico ma anche identitario e storico nella nostra cultura nazionale”. Così il ministro della Cultura, Giuliano Sangiuliano, oggi a Perugia, per inaugurare la mostra “L’enigma del maestro di San Francesco. Lo stil novo del Duecento umbro”, allestita alla Galleria nazionale dell’Umbria. Un punto di inizio per un grande rilancio culturale di questa regione dove si sta facendo molto bene” ha aggiunto ancora il ministro.