Corpus Domini, dopo 2 anni le processioni tornano in presenza

Anche a Perugia e a Città della Pieve, quest’anno, dopo la pandemia, i fedeli ritornano a vivere “in presenza” le tradizionali processioni del Corpus Domini, solennità che la Chiesa celebra nei giorni di giovedì 16 e di domenica 19 giugno, in Umbria da sempre molto sentite e partecipate, fin dalla seconda metà del secolo XIV.

A Città della Pieve è in calendario giovedì sera 16 giugno (ore 20.30), presieduta dal vescovo e amministratore diocesano mons. Marco Salvi. Al termine della celebrazione eucaristica nella concattedrale dei Ss. Gervasio e Protasio, il Santissimo Sacramento sarà portato in processione da mons. Salvi per le vie del centro storico.

A Perugia il Corpus Domini sarà celebrato domenica mattina 19 giugno (ore 10), con la celebrazione eucaristica nella cattedrale di San Lorenzo presieduta dall’arcivescovo emerito cardinale Gualtiero Bassetti. Seguirà la processione con il Santissimo Sacramento con itinerario: piazza IV Novembre, via Fani, piazza Matteotti, via Baglioni e piazza Italia, sostando in preghiera davanti alle sedi delle Istituzioni civili del capoluogo umbro, facendo rientro in cattedrale attraverso lo stesso itinerario.