Al Lyrick torna il galà di danza dedicato alla piccola Beatrice

Si apre il sipario sulla sesta edizione del Gran Galà di galà di danza “Il sorriso di Beatrice”. Un grande progetto di solidarietà nato dall’iniziativa di Ombretta e Aldo Santi genitori della piccola Beatrice, e realizzato in collaborazione con il Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, per sostenere i pazienti, bambini, ragazzi e adulti in cura al reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Lo spettacolo, condotto da Paola Costantini, vedrà esibirsi sul prestigioso palco del teatro Lyrick di Assisi, 25 scuole di danza umbre e non solo, con la partecipazione di oltre 400 ballerini che solcheranno il palcoscenico esibendosi in vari generi, dalla danza classica al contemporaneo, dal tip tap alla pole dance, fino alla danza sportiva e alla ginnastica artistica, coordinati dalla regia di Ombretta.

Lo spettacolo sarà arricchito da importanti momenti musicali quali l’esibizione del flauto del Maestro Andrea Ceccomori accompagnato da Saveria Savidya Schukantala, la performance del Coro Gospel “Joyful Singing Choir”, nonché l’esibizione di un coro di bambini, organizzato per l’evento, diretto dal maestro Lorenzo Capolsini, musicoterapeuta del Comitato per la vita “Daniele Chianelli” in Oncoematologia pediatrica, accompagnati dalla voce e dal pianoforte di Michele Braganti, dalla violinista Cecilia Bellucci e dal percussionista Massimiliano Santoni.

Tutti i proventi dell’evento saranno destinati all’ampliamento del Residence “Daniele Chianelli”, che è quasi completato, con 20 alloggi che ospiteranno i pazienti in cura nel reparto di Ematologia con Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia pediatrica con le loro famiglie. Uno degli appartamenti, sarà dedicato proprio alla piccola Beatrice. Oltre agli alloggi la struttura ospiterà un asilo nido, una scuola dell’infanzia e un nido d’argento.

Anche quest’anno l’artista Francesco Quintiliani ha realizzato un’opera appositamente dedicata al Galà “Il Sorriso di Beatrice”.

Grande soddisfazione anche sul piano dell’adesione allo spettacolo che ha riscontrato un grande entusiasmo e partecipazione tanto che il teatro ha raggiunto il tutto esaurito.