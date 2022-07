Città di Castello, “capitale” dei giochi da tavolo, di ruolo, miniature e carte collezionabili

Si gioca nel fine settimana con “LudiKastello”, uno degli eventi ludici più importanti dell’Umbria, che torna dopo due anni di stop nelle splendide sale della biblioteca comunale “G.Carducci”, sabato 16 e domenica 17 luglio. Giunto all’ottava edizione, concentra in un weekend, giochi da tavolo, giochi di ruolo, miniature e carte collezionabili. I partecipanti avranno l’opportunità di giocare nelle diverse sale della Biblioteca di Città Di Castello e - solo nella serata di sabato 16 luglio - iscriversi all’esclusiva live di gioco in Pinacoteca, denominata, “Attraverso La Cornice”, evento a numero chiuso. Si potrà partecipare compilando un apposito form presente nelle pagine dell'associazione e, nello specifico, nella descrizione dell'evento su Facebook. Chi partecipa vestirà i panni - letteralmente - di un invitato ad un'asta esclusiva di quadri negli anni 30, si troverà poi immerso in una trama fitta di misteri e avrà la possibilità di risolverlo attraverso indizi sparsi tra le meravigliose sale ed il rinascimentale giardino della Pinacoteca. Questa edizione spicca per la nuova location e per gli ospiti a livello nazionale: saranno presenti associazioni ludiche e autori che coinvolgeranno i partecipanti nell’avventura. Sono 66 le sessioni di gioco di ruolo in calendario, ad ingresso e partecipazione gratuita, suddivise sui due giorni della manifestazione: “Il Richiamo di Cthulhu”, “Green Oaks”, “Mörk Borg”, “Blade Runner”, il gioco appena uscito, “Dungeons & Dragons”, “Sine Requie” e tanti, tantissimi titoli. Forte del patrocinio del comune, “LudiKastello” è organizzato dall'Associazione ludico-culturale “Peter Pan”, una realtà dinamica e attiva sul territorio da oltre venti anni. Già responsabile dell'Area Games a Tiferno Comics per gli Amici del Fumetto, il Peter Pan si è distinto anche per le collaborazioni con La Rondine e AIPD. Tra le altre iniziative del weekend “ludico” da segnalare “Forza il Forziere” (una sorta di caccia al tesoro che coinvolge molti negozi del centro storico in collaborazione con il Consorzio Pro Centro), la scherma storica di Achille Marozzo e “la Domenica di Geppetto”, per gli appassionati di gioco da tavolo. “Le proposte del Peter Pan – hanno precisato il presidente, Tommaso Radicchi, la vice-presidente, Marica Cerofolini e il segretario, Marco Milanesi, questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione nel chiostro della biblioteca “Carducci”, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Michela Botteghi - nascono per far divertire persone di tutte le età; il mondo ludico ha tante sfaccettature e molti titoli sono saliti alla ribalta grazie a serie TV come Stranger Things”. “Il ritorno nella programmazione degli eventi estivi di una manifestazione di grande interesse e seguito come LudiKastello che coinvolge tanti appassionati di tutte le età, rappresenta un segnale importante di ripresa per un settore in crescita e diffusione, per le proposte originali e i messaggi postivi che racchuide”, ha precisato l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, nel sottolineare, i luoghi davvero suggestivi e ricchi di fascino dove si svolge, le sale della biblioteca “Carducci”, la Pinacoteca e il centro storico: “grazie agli organizzatori e all’associazione Peter Pan che dopo due anni di stop hanno allestito un programma di eventi di grande richiamo nel prossimo fine settimana”.