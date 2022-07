Citerna ospita Miss Italia: appuntamento sabato, nell'ambito di MusicArte

Una bella festa d'estate con un nuovo appuntamento da non perdere. Sabato 16 luglio la Piazza degli Artisti di Fighille, frazione di Citerna, ospita le selezioni provinciali di Miss Italia.

La manifestazione si svolgerà nell’ambito della rassegna MusicArte, la sfilata d’arte di abiti realizzati con materiali riciclati, arrivata ormai alla terza edizione, che quest’anno si ripropone nella veste speciale di Miss Italia. Le candidate Miss, provenienti da tutta la provincia di Perugia, oltre che con i classici abiti di scena della manifestazione, sfileranno anche con le creazioni realizzate per Musicarte, che costituiscono delle vere e proprie opere d’arte.

Le Miss quindi potranno far conoscere non solo la propria bellezza, ma anche la loro capacità di esaltare queste creazioni con eleganza ed ironia.

"Siamo molto felici di poter riproporre una delle nostre manifestazioni di maggior successo in questa nuova veste, legandola al prestigioso concorso nazionale che rappresenta da sempre un evento tradizionale per tutta l’Italia - riferisce l'assessore alla cultura di Citerna Anna Conti -. Un modo per dare prestigio ad un evento creativo a cui partecipano tanti dei nostri volontari, il cui lavoro verrà sicuramente esaltato dalla bellezza delle giovani Miss, per offrire al pubblico uno spettacolo speciale e diverso dal solito. Il tutto ad ingresso gratuito".