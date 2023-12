Natale, da Castiglione del Lago in partenza il Valdichiana Christmas tour

Castiglione del Lago si prepara a “Luci sul Trasimeno” e lo fa anche con una novità introdotta dall’Amministrazione comunale, una innovativa proposta di trasporto ideata congiuntamente con i comuni di Sarteano e Chianciano Terme.

Per tutto il periodo della manifestazione, dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, Castiglione del Lago sarà collegato con Sarteano e il suo “Il Paese dei Presepi” e con Chianciano Terme e il suo “Fantastico Natale” grazie alla presenza del “Valdichiana Christmas Tour”, un bus panoramico attivo dal ponte dell’Immacolata che effettuerà un servizio gratuito di navetta giornaliera con diversi orari di andata e di ritorno.

«L’iniziativa - spiega la vicesindaco Andrea Sacco - nasce da un punto d’incontro fra la nostra amministrazione e quelle di Chianciano Terme e Sarteano, l’idea cioè di una circolazione territoriale che metta in sinergia le proposte di questo periodo che si svolgono nei nostri territori. Un’opportunità importante per i turisti che pernottano nel nostro Comune e in quelli limitrofi per raggiungere Castiglione del Lago e godere però anche delle altre attrazioni, ma anche per i residenti che avranno la possibilità di vivere un’esperienza di trasporto suggestiva. Uno strumento in più messo in campo anche per valorizzare “Luci sul Trasimeno”, la manifestazione che dal 2019 illumina il Natale castiglionese».

Luci sul Trasimeno, iniziativa organizzata dall’associazione Eventi Castiglione del Lago, prenderà il via venerdì 8 dicembre con la cerimonia di accensione di quello che è il protagonista indiscusso: l’Albero di Natale più grande del mondo costruito sulle acque del lago, un’opera di ingegneria elettrica senza eguali, unica al mondo per complessità e bellezza. Ad arricchire la proposta il villaggio di Babbo Natale allestito nel poggio castiglionese, il percorso multimediale che, tramite l’utilizzo di tecnologie di carattere percettivo e partecipativo, attraversa il tempo e la storia in un’ambientazione straordinaria e ricca di magia quale è la Rocca Medievale, la proposta artistica “Presepe di arte e di luci” allestita nelle magnifiche sale affrescate di Palazzo della Corgna a cura di Lagodarte Impresa Sociale.



Il Valdichiana Christmas Tour sarà attivo su prenotazione telefonica +39 379 2098831 dal 7 al 10, dal 15 al 17 dicembre e dal 22 dicembre al 7 gennaio, con corse dalle ore 11 alle 21:30.Il servizio è gratuito, fino ad esaurimento posti e la prenotazione è obbligatoria.