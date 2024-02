Carnevale, Martedì grasso con i carri di San Sisto in corso Vannucci

Prima la festa con le scuole in piazza IV Novembre in mattinata, poi la sfilata in notturna, o quasi, in corso Vannucci.

Festa grande con i carri dell'associazione Carnevale I Rioni di San Sisto.

Le macchine allegoriche del Rione 'L Cedro, Borgo.Novo, Perugia 2, Toppo e Torre hanno attraverso il corso a suon di musica in una pioggia di coriandoli. A presentarli Donatella Binaglia.

Sabato l'appuntamento è al Quasar villge, domenica si torna lungo il percorso tradizionale nel quartiere di San Sisto.