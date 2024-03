8 Marzo: InvestIWomen, alla Stranieri premiazione e inaugurazione della mostra

L’hashtag InvestInWomen – Investire nelle Donne - costituisce il filo conduttore dell’evento che l’Università per Stranieri di Perugia ha in programma per venerdì 8 marzo alle 11 nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Interventi, letture, riflessioni e immagini caratterizzeranno l’iniziativa, con la finalità di fornire suggestioni per una riflessione sul tema, secondo un format condiviso con la comunità studentesca dell’Ateneo.

Ai Saluti istituzionali del Rettore Unistrapg, Prof. Valerio De Cesaris, faranno seguito quelli del dr. Giuliano De Stefani, Direttore Generale dell’Ateneo, e della prof.ssa Stefania Moretti, Dirigente Scolastica del liceo scientifico Galileo Galilei, che ha aderito all’iniziativa.

Interverranno poi Federica Cozzella, dell’Associazione Omphalos, ed Elena Bistocchi, avvocata e socia dell'Associazione LiberaMente Donna, precedute dalla delegata rettorale alle politiche per l'inclusione, prof.ssa Stefania Tusini, che illustrerà alcune delle direttrici su cui si ordina l’impegno dell’Ateneo nell’ambito della parità di genere. La parola passerà poi agli studenti Unistrapg e agli alunni del Liceo Scientifico G. Galilei, i quali faranno alcune letture sul tema della giornata.

Nel corso dell'evento verrà inoltre inaugurata la mostra delle tredici fotografie vincitrici del concorso #EndGenderStreotypes, i cui autori saranno premiati con un assegno di 500 € ciascuno. Il concorso è stato promosso con la finalità di realizzare immagini dirette a decostruire gli stereotipi di genere, quali barriere invisibili che impediscono un approccio paritario alla pluralità della dimensione umana.

La docente Stefania Tusini, che ha promosso e organizzato l’evento, in occasione dell’8 marzo commenta l’impegno dell’Ateneo sul tema della parità di genere con questo messaggio:

"L’Università per Stranieri di Perugia è da sempre attiva sul terreno dell’inclusività, della tolleranza e della pace, con azioni e progetti concretamente volti a garantire l’equanime accesso ai diritti umani fondamentali, primo fra i quali, quello dell’istruzione.

Il nostro Ateneo lavora costantemente sul tema della differenza - tema centrale nel dibattito femminista - nel tentativo di contribuire a costruire una maggiore consapevolezza, e a diffondere la cultura della valorizzazione delle specificità, abbattendo il muro invisibile degli stereotipi.

È un percorso complesso che non solo tende a rendere le donne più consapevoli della violenza simbolica subìta (e di cui sono state anche portatrici inconsapevoli), ma vorrebbe anche fornire strumenti per guardare criticamente a quella “ragione universale” che assegna un ruolo privilegiato agli uomini (specie se adulti e bianchi).

Proprio in questa direzione va la mostra delle fotografie realizzate da nostri student3 e che “parlano” di stereotipi di genere, cercando di decostruirli [https://www.unistrapg.it/mostra-fotografica-endgenderstereotypes]. Sono foto bellissime, molto significative, frutto di un percorso didattico e di ricerca condivisa.

La nostra è un’Università internazionale in cui studiano ragazz3 italiani e provenienti da tutto il mondo. Per noi, operare verso l’inclusione valorizzando tutte le differenze è un imperativo irrinunciabile dato che, citando Virginia Wolf, “L'educazione non dovrebbe forse sottolineare e accentuare le differenze, invece delle somiglianze? Perché di somiglianze ce ne sono anche troppe"