8 Marzo, la città di Deruta premia il "Valore delle donne"

A Deruta l'8 Marzo avrà una connotazione speciale: verrà infatti consegnato il primo premio annuale “Deruta: il valore delle donne”. Per l’edizione 2022, le candidature pervenute riguardavano donne che si sono distinte nell’ambito dell’impegno sociale e per solidarietà durante la pandemia.

“Questa giornata – afferma il sindaco, Michele Toniaccini – è densa di significati, perché riafferma ciò che è evidente, ma ancora lontano dall’essere pienamente realizzato, e cioè che le donne sono un valore aggiunto per ogni comunità, che meritano il dovuto rispetto, vera parità di genere e di trattamento economico e professionale nel mondo del lavoro. Il loro impegno per la famiglia, per il lavoro, per la comunità, per il sociale, il loro essere naturalmente generose, la capacità e livello di preparazione in diversi ambiti rappresentano un patrimonio dell’umanità. In questa giornata celebriamo la donna, ma continuiamo a lanciare un messaggio forte contro ogni forma di violenza, perché la Festa della Donna e la Giornata Internazionale contro la violenza celebrata il 25 novembre sono date strettamente connesse fra loro, e costituiscono un punto fermo su cui tutto l’anno lavorare”.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, è volta a riaffermare il ruolo e l’impegno delle donne nate o residenti o che lavorano nel Comune di Deruta che si sono distinte per capacità professionale, intraprendenza, creatività, talento, nel lavoro, nella cultura, nelle arti, nella formazione, nella scuola, nella scienza, nell’impegno civile, sociale e politico. Il Premio si prefigge di valorizzare il diritto di uguaglianza e di proporre modelli e immagini femminili che possano essere di esempio per le giovani generazioni.

La cerimonia è in programma alle 17.30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Deruta,

Il premio consiste in una mimosa in ceramica o placcata d'oro, accompagnata da un omaggio floreale e da una pergamena recante le motivazioni dell’assegnazione. Saranno assegnati due premi, di cui uno per donne fino a 40 anni e uno per donne di età superiore a 40 anni.